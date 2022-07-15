　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南市確診+1842名　6個月至5歲幼兒莫德納疫苗19日開放預約

▲台南市15日新增1842名COVID-19本土個案，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預計7月19日上午開放預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市15日新增1842名COVID-19本土個案，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預計7月19日上午開放預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市15日新增1842名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月14日，台南市累計確診個案人數共287720名，全年齡累計確診百分比為15.53％；已解除隔離273641名、尚在隔離中14079名。

▲台南市15日新增1842名COVID-19本土個案，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預計7月19日上午開放預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市15日新增1842名COVID-19本土個案，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預計7月19日上午開放預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市15日新增1842名COVID-19本土個案，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預計7月19日上午開放預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前國內處於COVID-19社區流行階段，建議6個月至5歲幼童接種莫德納 COVID-19疫苗，以降低染疫後重症及死亡之風險；建議接種劑次為兩劑基礎劑，兩劑間隔4至8週以上。

▲台南市15日新增1842名COVID-19本土個案，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預計7月19日上午開放預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局提醒市民朋友，台南市6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預計7月19日上午開放預約（預約網址： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ），7月22日起可前往專責醫院、嬰幼兒常規疫苗暨COVID-19疫苗合約院所及衛生所接種，接種當日請攜帶幼兒的健保卡陪同前往。

▲台南市15日新增1842名COVID-19本土個案，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預計7月19日上午開放預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市15日新增1842名COVID-19本土個案，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預計7月19日上午開放預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市15日新增1842名COVID-19本土個案，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預計7月19日上午開放預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年7月14日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9％、84.2％、1.3％、69.1％及3.6％，總接種劑次4,620,244。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.59％、第2劑30.23％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.06％、第2劑83.58％、追加劑59.49％。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
LIVE／新任衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝　說明施政方向
狂收「有急事找你」垃圾訊息崩潰！　電信業者回應了
快訊／林昀儒24分鐘直落三快勝　闖進WTT挑戰賽8強
冷血槍手躲秘密夾層！浴室水痕成敗筆洩蹤
鴻海轉投資中國紫光　經部開罰！最高2500萬
快訊／土地公廟火警　他湊近驚見「神桌下焦屍」嚇傻
殺人+逃亡時間軸曝！冷血「銬椅轟頭」奪命　一招玩弄警斷尾脫逃
衛福部長跟指揮官不同人！　政院曝原因
快訊／抓到了！國道超不了車竟開槍　狂男遭警圍捕落網
「超偶幫」哽咽憶朱俐靜！曝最後一通電話催淚內容：講了40分鐘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「妹子有事急找」網加LINE傻眼：害我急起來！安卓+蘋果1招阻絕

她拿「外罩衫和家中窗簾」做對比　無奈苦笑：差別在哪？

傅培梅也抵擋不住的手切帶皮滷肉飯！用這3種肉最香

把客人分3等級！8年櫃姐「最瞧不起1類人」曝精品櫃日常　全場點頭

老媽做果凍「三色豆+蝦子+草莓」　兒子哭著曝口感：營養滿分

雲科大生亂停車　店家不忍了開告！他狂刷留言反擊

西南風沉降！明天8縣市爆熱「最高飆37度」　中南部防午後陣雨

LIVE／新任衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝　說明施政方向

啦啦隊女神被揮出愛情全壘打　5大交通安全騎乘觀念教打者逆轉勝

台東+327！新增1死亡病例　監測中機構仍暫停家屬探視

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

許藍方被搜保險套慌了：我不買這牌！　手機驚見「王少偉裸上身」...小S嚇歪

上台74突「刁車」釀回堵　妙齡女慌坐分隔島抱膝哭

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

近80kgs高加索懶得走路　寵物展找床躺、被媽拖著走

「妹子有事急找」網加LINE傻眼：害我急起來！安卓+蘋果1招阻絕

她拿「外罩衫和家中窗簾」做對比　無奈苦笑：差別在哪？

傅培梅也抵擋不住的手切帶皮滷肉飯！用這3種肉最香

把客人分3等級！8年櫃姐「最瞧不起1類人」曝精品櫃日常　全場點頭

老媽做果凍「三色豆+蝦子+草莓」　兒子哭著曝口感：營養滿分

雲科大生亂停車　店家不忍了開告！他狂刷留言反擊

西南風沉降！明天8縣市爆熱「最高飆37度」　中南部防午後陣雨

LIVE／新任衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝　說明施政方向

啦啦隊女神被揮出愛情全壘打　5大交通安全騎乘觀念教打者逆轉勝

台東+327！新增1死亡病例　監測中機構仍暫停家屬探視

行刑式槍擊4死案！賴家人重返現場招魂　忍悲帶女兒回家

100%神還原！柴柴「Ctrl＋V」合影複製品　同款萌臉直盯鏡頭

利菁低調送別朱俐靜！悲痛：不能再掉任何一個小朋友了

評陳時中防疫表現「罄竹難書」　柯文哲揭盲點：沒在聽人說話

不信護盤神山？中環認賠殺出台積電　揭虧逾2000萬

半夜被冷醒！她喚「巨大暖暖包」左右夾擊　吸狗摸肚毛堪稱五星級

「妹子有事急找」網加LINE傻眼：害我急起來！安卓+蘋果1招阻絕

她拿「外罩衫和家中窗簾」做對比　無奈苦笑：差別在哪？

傅培梅也抵擋不住的手切帶皮滷肉飯！用這3種肉最香

新娘嫌友43公斤「看起來很奇怪」　女拒任伴娘健康放首位　

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

槍殺爆頭4大命案！淫魔硬上她「矇眼射腦慘死」

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

重機辣妹有誠意穿搭路邊賣花生　網：強烈購買欲

快訊／首見社區感染BA.5！今本土+25223　死亡增114

南投行刑式槍殺4死！醫1句話曝「兇手為何這麼狠」

「超強運3生肖」7月中旬財運旺到爆！

台中木乃伊是真屍！館方證實：20年來他都在　網嚇瘋

「轉蛋法」通過了！未公布遊戲中獎率最高罰50萬

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

兇嫌冷笑被逮「4冤魂怎償命」　網更絕望了

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

不菸不酒卻罹肺腺癌！高顏值男醫見肺部陰影傻了

墾丁生魚片份量爆炸！網聽價格跪求地址

更多熱門

相關新聞

台南市安平渔光島傳有人溺水獲救

台南市安平渔光島傳有人溺水獲救

台南市安平渔光島，15日下午4時30分許傳出有人溺水，台南市消防局據報，緊急出動安平、永華消防分隊、特搜小隊及第六大隊，出動消防及救護人車前往搶救，消防人員到場時，發現溺水者已被在該處衝浪民眾及時救起，救護人員經檢視溺者並無生命危險，幸未發生意外憾事。目前溺水原因及案情由警方喳處理中。

台南北區瓦斯管線疑施工被挖斷外洩

台南北區瓦斯管線疑施工被挖斷外洩

上海98歲老人疑被強制接種疫苗病危

上海98歲老人疑被強制接種疫苗病危

台中+3293　盧秀燕：越是考驗越在市民身邊

台中+3293　盧秀燕：越是考驗越在市民身邊

李啟維盼市府重視台南東吉七美海上旅遊

李啟維盼市府重視台南東吉七美海上旅遊

關鍵字：

台南確診幼兒莫德納疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南投行刑式槍殺4死　冷血槍手落網

8年前嗆殺女課長　兇嫌行刑式血洗！證人全轟頭

8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

即／躲養生館被活逮！槍手高喊：我有深仇大恨

槍手問：賴博士在哪　埋伏3小時奪4命

槍殺爆頭4大命案！淫魔硬上她「矇眼射腦慘死」

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

楊小黎試乘刮傷車子！　店經理「壓迫式回應」傻眼：拒買

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

南投「行刑式槍殺」4死　兇嫌身分曝光

蒙面槍手放過5員工：進廁所就不會死

快訊／殺手正面曝！警查扣「手槍、百發子彈」

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面