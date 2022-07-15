台南市確診+1842名　6個月至5歲幼兒莫德納疫苗19日開放預約

▲台南市15日新增1842名COVID-19本土個案，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預計7月19日上午開放預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市15日新增1842名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月14日，台南市累計確診個案人數共287720名，全年齡累計確診百分比為15.53％；已解除隔離273641名、尚在隔離中14079名。

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目前國內處於COVID-19社區流行階段，建議6個月至5歲幼童接種莫德納 COVID-19疫苗，以降低染疫後重症及死亡之風險；建議接種劑次為兩劑基礎劑，兩劑間隔4至8週以上。

衛生局提醒市民朋友，台南市6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預計7月19日上午開放預約（預約網址： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ），7月22日起可前往專責醫院、嬰幼兒常規疫苗暨COVID-19疫苗合約院所及衛生所接種，接種當日請攜帶幼兒的健保卡陪同前往。

2022年7月14日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9％、84.2％、1.3％、69.1％及3.6％，總接種劑次4,620,244。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.59％、第2劑30.23％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.06％、第2劑83.58％、追加劑59.49％。