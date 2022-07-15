落網關鍵曝！狡猾槍手「丟手機+製造多斷點」　警靠這招逮到他

▲李嫌遭警方拘捕時，頻頻喊出，「我甘願了啦」 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

南投康建生技公司槍擊4死案，警方在經過20小時的追緝，於今（15）日下午1時50分在台中中清路一處養生館逮捕到槍手李鴻淵。據了解，李嫌整個逃亡過程相當狡猾，不僅丟掉手機，讓警方無法鎖定訊號，甚至還多次轉乘計程車製造斷點，企圖躲避追緝，最終靠著警方查訪多名計程車司機，終於鎖定李嫌落腳處而將人逮捕到案。

回顧整個案情，李嫌昨下午埋伏許久，趁著下班時間闖入公司，接連將賴敏男、賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶杉、賴敏男女兒賴彥予及女主任張嘉綺「行刑式槍決」，一人一槍、手法十分乾淨俐落，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。

▲李嫌落網後，警方發現他的手提塑膠袋內放有已上膛手槍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

李嫌事後騎著機車展開20小時的逃亡，而為了追緝，中打中心向台中電偵大隊申請出動M化率波車，在經過刑事局簽核後，本想鎖定李後續使用的手機訊號，但李嫌在逃亡途中就將手機丟棄，也未使用新門號，讓警方無法鎖定，於是改以調閱監視器方式來追緝。

不過，李嫌相當狡猾，在過程中多次轉乘計程車製造斷點，企圖躲避警方追緝，而最終警方在訪查多名計程車司機後，鎖定李嫌落腳處，並於今日下午1時50分許在台中一家養生館將人活逮。

▲李嫌被帶出養生館時還高喊，「我有深仇大恨」 。（圖／記者陳以昇攝）

李嫌遭到逮捕後態度囂張，在被帶出養生館時，還抬頭挺胸，中氣十足高喊「大家好」，接著露出詭異微笑直呼，「我要報仇，我有深仇大恨，我是報仇殺人的」，對於自己狠奪4條人命的作為毫無悔意。目前李嫌被帶回調查，全案正積極偵辦中。