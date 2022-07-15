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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

任分區督導恐「背刺」陳時中？　高嘉瑜：用歌聲征服民眾的心

▲▼立法院院會 立委高嘉瑜堵訪 唱歌 自己表示「其實我唱歌一直都很好聽」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜自稱要用歌聲征服民眾的心。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊逐漸成形，競總總幹事吳思瑤今（15日）宣布，立委何志偉、高嘉瑜與無黨籍立委林昶佐將出任競選總部副主委兼分區總督導，但有網友質疑高可能「幫民眾黨」；對此，高嘉瑜受訪大方回應說，她的音樂喜好跟歌唱技巧與陳時中搭配天衣無縫，2人巡迴走唱的話，「用歌聲征服民眾的心，我想是易如反掌」。

高嘉瑜今天說，若陳時中或其他人覺得在內湖、南港、松山與信義藍大於綠的選區，有比自己更好的人選，當然樂觀其成，她擔任內湖、南港、松山與信義總督導，港湖更是選舉的重中之重，該區為副市長黃珊珊的本命區，也是國民黨參選人蔣萬安眼中「反攻」的重要基地，大小行程都可以看到2人的身影，期待陳時中也趕快來走走。

高嘉瑜指出，台北未來有很多重大政策與內湖息息相關，港湖為台北唯一人口持續增加區域，也是年輕人最多的地方，就連台北市長柯文哲也坦承任內無法解決交通問題，期待陳時中能夠跟中央合作提出好辦法。

高嘉瑜補充，港湖年輕人增加非常多，對於公立幼兒園的需求非常高，希望陳時中能夠跟中央合作，在公幼上滿足民眾需求，相信以陳時中跟中央溝通協調能力，未來一定能符合台北市民的期待，自己也會盡力提出好政策，幫助陳時中贏得台北市長選舉。

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