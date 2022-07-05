民進黨雙北人選未定　高嘉瑜：正在找「符合2條件人選」

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者黃哲民攝）

記者蔡佩珈／台北報導

儘管衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍及前副總統陳建仁，都被外界視為適合出戰台北市長人選，但民進黨尚未提名新北市與台北市候選人，引發外界關注。民進黨立委高嘉瑜4日在節目《POP搶先爆》中指出，民進黨正在尋找能夠拿到中間與淺藍選票，並穩住基本盤的人選。不過，基層如今焦慮感頗大，希望黨中央盡快決定。

高嘉瑜表示，民進黨雙北市長布局未定，基層焦慮感一定非常大，因為對他們來說，民進黨這次在雙北有滿大機會勝選，但這也導致中央更加謹慎，畢竟雙北不能只靠勤跑與時間就可以獲勝，還需要很多的配合，其中，人選是關鍵。

高嘉瑜進一步說，現在風向頗亂，大家都在點名不同人，可是不同人選擺在不同位置，常常牽一髮動全身，有人就定位置，其他人定位如何也要想清楚，就像台北、新北互相連動，台北沒確定，新北也無法有定論。

高嘉瑜表示，如果英系有力挺的人選，應該趕快宣布，而非遲遲不做決定，讓其他人選陸續被放出來，也不清楚誰在放話，這樣的氛圍對民進黨選舉不是好事，呼籲黨中央盡快決定雙北人選。

高嘉瑜認為，如果民進黨提名一開始沒獲得掌聲，後面選舉可能會面臨龐大壓力，甚至會拖垮其他縣市選情。反之，民進黨提出來的人選夠好，2022選舉氣勢便會完全不同。她強調，只要能夠拿到中間與淺藍的票，同時穩住基本盤，就會是代表民進黨出戰台北的人。