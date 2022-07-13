懷疑地院法官與高嘉瑜「是親戚」！林秉樞聲請法官迴避遭打臉

▲林秉樞懷疑高嘉瑜與地院法官是親戚而聲請迴避，遭高等法院駁回。（合成圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案件，目前由新北地院持續審理中。林秉樞日前提出聲請，認為地院法官對他偏頗，案件採不公開審理、聲請閱卷也受阻，甚至懷疑地院法官與高嘉瑜「是親戚」，要求法官迴避。新北地院駁回，林秉樞抗告，高院二審審理後也駁回。

本案去年11月底經媒體批露後，承辦的新北地檢署隨即在12月1日凌晨發動偵查作為，將他拘提到案。經訊問後，檢方對林秉樞聲請羈押，最後法院裁准羈押禁見。全案於農曆年前偵查終結，檢方對林秉樞提起公訴；起訴後林秉樞雖聲請具保停止羈押，但遭法院駁回，林秉樞也持續羈押中。

林秉樞對本案持續提出異議。他的律師團日前具狀聲請法官迴避。律師團列舉的理由，包含地院合議庭違反法庭公開原則，竟然採「不公開審理」；另外也認為律師團未能依法閱覽卷證，因地院合議庭將攸關高嘉瑜隱私的部分卷證隱匿，讓他們無法檢閱。此外，律師團也認為，先前聲請閱覽卷證時，地院合議庭卻遲未以書面方式告知准駁理由而製作裁定；甚至在4月底開準備程序庭時，當時林秉樞因疫情隔離無法被提解到法院，但合議庭法官竟允許律師與檢察官在被告沒在場的情況下，檢閱電磁紀錄。

最後律師團提出的聲請法官迴避事由，是懷疑地院合議庭3位法官，可能是高嘉瑜的「法定親屬」，對他們「表露敵意」，所以認為法官執行審判事務，可能會有偏頗，要求迴避。以上諸點理由經地院法官釋明後，駁回律師聲請。而律師團再向高院提出抗告。

高院審理後，也一一駁回律師論點。高院認為地院的所有作為均有理由，符合《刑事訴訟法》各項規定。此外，雖然律師團覺得合議庭有敵意，甚至連高嘉瑜的「法定親屬」等等，都是主觀的揣測，並未提出客觀事實佐證。高院因此駁回林秉樞律師團的抗告