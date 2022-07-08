快訊／安倍晉三中彈！民進黨立委齊祈福　高嘉瑜震驚：竟街頭開槍

記者蘇晏男／台北報導

日本前首相、現任日本第一大派閥「安倍派」會長安倍晉三，今（8日）在奈良演講過程中，胸口中彈，倒地流血、意識不清，甚至傳心肺停止，緊急送醫治療。對此，諸多民進黨立委第一時間透過臉書替安倍晉三祈福。

▲安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

綜合日媒報導，安倍晉三8日上午到奈良替候選人站台，不幸在演講時，胸口遭開槍擊中，倒地流血、意識不清，甚至傳除心肺停止，緊急送醫治療。目前據悉兇嫌是1名男子，已當場被警方逮捕。另據NHK記者指出，他在現場聽到連續2聲槍響。

安倍晉三中彈消息傳出後，諸多民進黨立委發聲祈福。王定宇表示，「祈求安倍前首相平安！」鄭運鵬說，「祈願台灣的好朋友安倍晉三總理平安度過難關，我們在台灣為您加油。」趙天麟表示，「日本前首相安倍晉三演講中遭槍擊倒地，甚盼一切平安」。賴品妤說，「為安倍前首相祈禱，盡快脫離險境」。高嘉瑜表示，「令人震驚！！！安倍晉三對台灣十分友善，真的難以置信兇手竟然在日本街頭公然開槍！」

王美惠說，她對安倍晉三中彈感到憤怒與震驚，「安倍一向關注台海情勢，也秉持挺台抗中情誼，在國際上多次對台灣伸出援手，是我國的民主好夥伴。阿惠譴責任何非法暴力的行為，也願安倍前首相可以平安度過危險，阿惠與國人一同祈福。」

蔡其昌表示，安倍首相長期友台，支持台灣，是台灣重要的國際夥伴。此刻，我們與國人共同祈禱，願安倍首相與在場人士一切都平安。

管碧玲說，天佑安倍，世界領袖中，台灣最好的朋友！原本已經在期待他的來訪，希望他平安，康復後來台灣，讓我們安慰他！台灣人，為安倍集氣。