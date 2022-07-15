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社會 社會焦點 保障人權

IG狂曬「火辣雪乳照」詐4人百萬　嫌犯真面目曝...被害人驚：男的

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前接獲報案，有民眾在網路IG被女生搭訕，最後女子邀約投資虛擬貨幣，但是最後要求返還投資時，卻被無情的封鎖加刪除，警方查出10名嫌犯組成詐騙集團，專門透過IG帳號放上美女半露酥胸照，吸引男子上門投資，4人慘被詐騙120萬，但其實幕後與被害人互動的「全是男的」。

警方調查，22歲的楊姓男子找來9名同夥，從2021年底開始陸續申請IG帳號，掛上女子照片還上傳「酥胸半露」的照片，最後再主動出擊加入不特定被害人好友，雙方相談甚歡，等被害人以為陷入愛河之中，再邀請被害人投資「虛擬貨幣」。

▲▼楊嫌10人申請IG帳號放上美女半露酥胸照，吸引被害人注意，進而搏感情騙投資。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲楊嫌10人申請IG帳號放上美女半露酥胸照，吸引被害人注意，進而搏感情騙投資。（圖／記者邱中岳翻攝）

但等到被害人提出返還投資金額時，卻慘被無情封鎖加刪除，讓被害人血本無歸，短短幾個月，4名被害人損失金額達120萬，最後警方在13日前往桃園青埔豪宅攻堅逮人。

警方當場查扣，作案用手機38支、監視器1組、筆記本2本及新台幣25萬餘元，並逮捕嫌嫌為首的10名成員，訊後也依照《組織犯罪條例》、詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲▼楊嫌10人申請IG帳號放上美女半露酥胸照，吸引被害人注意，進而搏感情騙投資。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲嫌犯等人放上美女露出傲人半球照，吸引被害人投資，被害人渾然不知聊天對象全是男的。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼楊嫌10人申請IG帳號放上美女半露酥胸照，吸引被害人注意，進而搏感情騙投資。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方查閱手機發現，楊嫌等人竟然申請IG帳號放上美女圖，等帳號「養」了一段時間後，再由其他男共犯假冒帳號上的女子，隨機搭訕被害人，再與被害人談感情誘騙投資得逞，被害人事後得知原來對話都是男生，感到相當無言。

警方指出，楊嫌等人為了躲避警方查緝，每3個月就不斷變更地點，最後落腳桃園青埔的住宅區，以每個月3萬元的價格承租，10人就擠在40多坪的房子。

警方發現，楊男等10人幾乎不出門，避免身份暴露遭警方鎖定，吃飯都是自己開伙，攻堅時桌上還煮了一鍋魚湯以及炒麵。

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