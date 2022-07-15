通緝男遇盤查拔腿狂奔　見義勇為黑衣男「大外割」助警逮人

記者楊熾興／桃園報導

中壢警分局員警巡邏時，發現路上一部自小客車形跡可疑，故將該車輛攔停，未料副駕駛座之28歲陳姓男子見狀立即下車拔腿狂奔，員警隨即追趕約800公尺，被見義勇為黑衣男子熱心協助成功攔住，並以1 記「大外割」將陳男撂倒在地，為後面趕上員警合力壓制在地，經盤查陳嫌身分後發現其為詐欺通緝犯，解送桃園地檢署歸案。

▲熱心黑衣男將狂奔於馬路上的詐欺通緝男攔住。（圖／中壢警分局提供）

▲隨即黑衣男使出1記「大外割」將陳嫌撂倒。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局普仁派出所員警於13日16時許擔服巡邏勤務，於中壢區興仁路二段將一部形跡可疑自小客車攔停，未料該車輛一停下，副駕駛座之陳嫌隨即拉開車門狂奔，員警見狀立即向前追逐，一路沿著興仁路二段往新中北路二段方向奔跑，雙方追逐約八百公尺後，在路口處1名身著黑外套、黑長褲熱心男子將攔停阻止其奔逃，隨即上前1記「大外割」將陳嫌撂倒在地，為自後趕到的員警合力壓制，黑衣男見警方已控制現場後隨即轉身離去。

▲陳男為後方支援警力合力壓倒制伏。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，本案能順利查獲詐欺通緝男，特別要感謝見義勇為熱心路人，充份發揮警民合作，共創平安家園的最好示範，並呼籲民眾若發現週遭可疑不法情事，請立即報警，發揮全民打擊不法之力量。