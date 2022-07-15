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為行醫練得好口技！　「小老鼠爺爺」行動眼科...獲三等專業獎章

▲長期投入東部偏鄉兒童及老人視力保健服務的門諾醫院副院長許明木，獲頒衛生福利部三等衛生福利專業獎章。（圖／門諾醫院提供，下同）

長期投入東部偏鄉兒童及老人視力保健服務的門諾醫院副院長許明木，獲頒衛生福利部三等衛生福利專業獎章。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

長期投入東部偏鄉兒童及老人視力保健服務的門諾醫院副院長許明木，12日獲頒衛生福利部三等衛生福利專業獎章，由部長陳時中親自授獎，對於許明木醫師建立視力保健巡迴車之模式，至偏鄉提供衛教、篩檢等各項醫療服務，改善視障者生活品質及能力給予高度肯定。
 
門諾醫院表示，自2001年起，許明木醫師便以「行動眼科醫院」的概念，啟動視力保健巡迴車的服務，穿梭在部落、小學、離島，為兒童進行斜弱視篩檢及近視防治。在東部推動視力保健超過二十年的他，為了減緩小朋友對看醫生的恐懼，還練就了一身好口技，對於各種動物叫聲更是模仿得唯妙唯肖，小朋友因此替他取了一個「小老鼠爺爺」的外號。
 
從兒童的斜弱視篩檢到兒童近視防治，以及糖尿病視網膜病變眼底篩檢、社區長輩防盲，許明木醫師為東部眼科巡迴醫療史在預防與保健上開啟了新頁。他說：當老人家在篩檢與治療後戴上眼鏡，驚嘆說「我看到了」，那種發自內心的驚呼，除了內心油然而生的成就感，更多的是感動！

▲長期投入東部偏鄉兒童及老人視力保健服務的門諾醫院副院長許明木，獲頒衛生福利部三等衛生福利專業獎章。（圖／門諾醫院提供，下同）

對於許明木副院長的獲獎，門諾醫院與有榮焉。
 
結合中央與地方及社會資源，嘉惠偏遠地區的弱勢族群，讓他們能清楚看見美麗的世界。近十年來在醫院及民間企業的支持下，不僅前往花東地區一百多所徧鄉國中小學及特殊教育學校進行視力篩檢，更協助身心障礙成人教養院及社區長照機構長者們的眼睛檢查，跑遍宜蘭、花蓮、台東及綠島蘭嶼等偏鄉，甚至還跨區到屏東偏鄉，統計近六年，已篩檢約二萬三千人次、超過五千人接受免費配鏡。

行醫超過40個年頭，全心投入偏鄉兒童及老人視力保健服務，獲獎無數的許明木醫師強調，醫療的本質就是一種奉獻，一種社會責任，他希望這個理念能夠一直延續下去，更期盼有更多生力軍，一起走出醫院，進入偏鄉社區做服務，讓更多病患有「光明」的人生。
 
「做在最小的弟兄身上就是做在主身上」門諾醫院秉持著照顧偏鄉弱勢的精神，73年來持續深入部落為鄉親們提供醫療服務。門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，許明木醫師獲頒三等衛福專業獎章，門諾醫院與有榮焉，醫療團隊將持續發揚宣教士的創院精神以及不負各界的支持與肯定，繼續為廣大的花蓮鄉親提供更優質、全面的醫療服務。

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