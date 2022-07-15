林佳龍競辦要求「為恩恩案道歉」　侯友宜再回應：我全力把市政做好

▲林佳龍、侯友宜。（合成圖／民進黨提供、記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／新北報導

針對恩恩案，中央流行疫情指揮中心14日公佈新北市政府第二次回函。民進黨新北市長參選人林佳龍的競選辦公室發言人李坤城、何博文批評，市長侯友宜至今都沒有過一句道歉，並認為市府還有問題未說清。對此，侯友宜15日於疫情記者會上表示，自己現在是市長角色，會全力把市政做好。

中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議。

對於新北市後續提交的報告，指揮中心發言人莊人祥說明，新北市政府在7/4第一次回函，明白表示送醫規範都有依照中央去年和今年初的指引，消防局局長和侯友宜市長都表示依照中央指引做法，因此新北市政府完全了解中央有生命危險就應直接叫救護車的指引。指揮中心7/6有再次發文追問，新北市政府第二次回函有否認中央要求衛生局同意才派遣救護車的規範，但新北市消防局在接到求救時，還多次聯繫衛生局，兩者有落差，會請新北市再提出說明。

面對林佳龍競選辦公室的批評，侯友宜回應，他現在是市長角色，每天他都非常珍惜，好好做事，例如每隔一段時間就會跟里長行動治理座談會，全力把小事做好，因為小事就是市民的大事，「我全力把市政做好」。