砲轟新北衛生局甩鍋　恩恩爸抓矛盾點嗆「是要消防局的基層背黑鍋？」

▲恩恩爸。（資料照／記者黃資真翻攝）

政治中心／綜合報導

針對恩恩案，中央流行疫情指揮中心14日公佈新北市政府第二次回函，內容否認「要求衛生局同意才派遣救護車的規範」，遭指說法矛盾且不合常理。對此，恩恩爸15日接受媒體電訪時表示，難道是消防局搞錯SOP空等？一開始新北市消防勤務中心主任李宇松稱遵照中央指引，現在前後不一，衛生局把責任撇掉，「是要消防局的基層同仁去死嗎？」

中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議。

對於新北市後續提交的報告，指揮中心發言人莊人祥說明，新北市政府在7/4第一次回函，明白表示送醫規範都有依照中央去年和今年初的指引，消防局局長和侯友宜市長都表示依照中央指引做法，因此新北市政府完全了解中央有生命危險就應直接叫救護車的指引。指揮中心7/6有再次發文追問，新北市政府第二次回函有否認中央要求衛生局同意才派遣救護車的規範，但新北市消防局在接到求救時，還多次聯繫衛生局，兩者有落差，會請新北市再提出說明。

恩恩爸接受媒體電訪時說，從錄音檔來看，消防局一直在找衛生局好，還說不能直接派車，擔心「會被罵」，但新北市如今卻否認，是想要讓值班的基層揹這個黑鍋嗎？衛生所方面，除了自己家打了三通，消防局也打了二通電話找中和衛生所、三通電話找新北市衛生局，前前後後八通電話，但耗了50幾分鐘卻都找不到人，難道不用解釋嗎？

恩恩爸也提到，衛生局有說有專線可以橫向聯繫，但根本就是在鬼扯，專線是撥過去，對方要接起來，衛生局把責任撇得一乾二淨， 「是要消防局的基層同仁去死嗎？」

對於指揮中心質疑報告矛盾，新北市府則回應，各項防疫工作均依照中央相關指引及規定執行，「沒有矛盾之處」，若疫情指揮中心有不清楚之處，或需要補充資料，新北市待收到指揮中心來文會予以回函說明；同時所有資料均會同步提供給監察院及檢調單位。