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害侯友宜被罵好幾天！指揮中心貼錯日期　新北衰背「時序造假」黑鍋

▲▼侯友宜出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／新北報導

民進黨立委林楚茵連日質疑新北市政府在恩恩案的通聯資料上造假，「明明晚間7時21分才上救護車，為何會通報指揮中心晚間6時37分就在ICU救治？」對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，這段時間差其實是工作人員誤貼所造成的誤會，這也代表新北市長侯友宜因為中央的疏失，白白挨罵好幾天。

林楚茵日前表示，透過指揮中心資料，比對吹哨者提供錄音檔譯文，發現記錄恩恩救治的時間點不同，指揮官陳時中於4月16日記者會所拿到的資料顯示「18:09立案、18:37恩恩已在ICU救治」，但其實恩恩是19:21才上救護車，指控新北市衛生局謊報時間點，刻意誤導。

新北市府遭綠營罵了好多天，莊人祥28日才說明，4月15日恩恩案媒體報導當天，指揮中心就向新北市了解過程，新北市有說「4月14日18點37分醫院通報2歲男童為確診個案，目前於ICU病房由醫院全力救治中」，但工作人員製作4月16日記者會表格時，直接整段貼過去，「目前」才被誤會是指4月14日，實際上應是4月15日的當下。

莊人祥另提到，4月16記者會上，指揮官陳時中有說衛生局是晚間7點09分派車、7點半到醫院，「他當天記者會的說明都是正確的」，因此相關資訊還是以陳時中當天說的為準。而因為外界持續關注此事，指揮中心也陸續跟新北要相關資料，但大部分都用Line，沒有收到調查報告，4月16記者會前也沒拿到家屬與衛生局的通聯內容。

莊人祥說，為了釐清相關事證，以利向家屬清楚說明，指揮中心將請新北市衛生局提供真實事件報告還原事實經過。

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