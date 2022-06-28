民進黨轟「侯友宜還在閃恩恩案」　新北市反嗆：為選舉罔顧事實

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／新北報導

恩恩案延燒，恩恩爸稱有1位吹哨者透露，新北市衛生局副局長許朝程在4月17日發了訊息給新北市轄下各大醫院的院長，簡訊中確實顯示有延誤就醫治療的狀況。民進黨發言人黃彩玲批評，新北市長侯友宜至今還在閃躲，對此，新北市政府副發言人張劭斌回應，民進黨談話總是不離選舉，刻意扭曲事實。

恩恩爸27日深夜再度發文指出，自己獲得吹哨者提供的新北市衛生局副局長許朝程的署名信，文中顯示確實有延誤就醫治療的狀況，要求新北衛生局拿出數據，證明事發當天衛生所真的很忙。黃彩玲則指出，恩恩案事發1個月，侯友宜要是繼續逃避，年底選舉就會是他的「終極審判」。

張劭斌說明，許朝程今天已對外清楚說明原意，但黃發言人卻陋習不改、斷章取義，「請不要罔顧事實，只為了你們的選舉。」

面對外界質疑，中和衛生所當天到底是忙什麼，新北市衛生局發言人高詩琪回應，國內疫情兩年多來，確診病例數不是平均分散在各區域，人口密集程度及移動頻繁都是影響原因。

高詩琪指出，4/14新北市當日確診人數360人、其中中和區確診數63人，全市居隔人數1萬多人、中和區1300多人。這些都是要靠衛生所所有人員負責處理確診者服務及接觸者追蹤關懷，包括疫調、個案資料上傳維護、同住者、職場及學校匡列、開立居隔單、設定電子圍籬、安排採檢、安排防疫計程車，居隔者10日追蹤關懷、快篩檢測回報及民眾諮詢各種防疫相關問題服務。

高詩琪表示，這些工作都是一天一天不斷累積增加，公衛人員都是堅守崗位竭盡所能、全力以赴。本案相關資料包括同仁出勤工作紀錄都送交司法單位，由公正第三方進行調查。