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大陸 大陸焦點 特派現場

新疆馬產業「錢」景可觀　維族牧民靠閒置馬月入9萬元

▲▼新疆，馬,天馬,伊犁馬 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 新疆大力發展馬產業 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／新疆報導

新疆近年大力推動「馬」產業，2030年全產業鏈產值預計超過220億元（人民幣，下同，約新台幣978億元）。伊犁州昭蘇縣就將馬產業當作本地經濟支柱之一，2025年產值上看30億元（約新台幣133億元）。36歲的維族人安尼瓦爾 · 葉爾肯靠「馬」收入大增，透露旺季期間每戶可以進帳1至2萬元，「幾乎可以說是淨收入。」

從烏魯木齊的「全球最大汗血寶馬園區」，到「天馬故鄉」昭蘇縣，新疆得天獨厚的自然環境孕育優良馬匹，馬文化更是深厚。

新疆政府今年發布了《關於加快新疆馬產業高質量發展的意見》，提出重點實施馬產業高質量發展五大行動，到2030年力爭馬全產業鏈產值達220億元以上，將新疆打造成為全國現代馬業強區。

▲▼新疆,馬 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲天馬浴河表演 。（圖／記者蔡儀潔攝）

「天馬」經濟支柱

「天馬浴河」只有昭蘇縣看得到，表演開始時，當地牧民會揮動馬鞭，急趕著伊犁馬奔騰起來，平靜的河面瞬間水花陣陣，聲勢浩大的場面令遊客歡呼鼓掌。昭蘇本月更將舉辦「天馬國際旅遊節」，遊客可以看到親身感受到什麼是「萬馬奔騰」。

昭蘇縣畜牧獸醫局局長李海介紹，截至2021年底，當地馬匹存量為11.98萬匹，政府大力推動馬產業全方面發展，從觀光旅遊到馬術俱樂部，再到副產品加工，各方面都覆蓋，直接產值超過6億元，農牧民人均收入為3610元。

李海進一步闡述道，會透過三方面提高產業化價值，第一是速度賽事，「跑得快的馬價格就高」；第二是產品所需，例如擠馬奶，有了人群消費才能促進量能需求；第三是旅遊觀光，例如騎馬、馬術表演等，能有效帶動人流提高。

▲▼新疆,馬 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲夏塔景區馬隊隊長。（圖／記者蔡儀潔攝）

牧民收入增

夏塔古道是昭蘇的熱門景區，當地36歲的維吾爾族人安尼瓦爾 · 葉爾肯受訪表示，2008年畢業後看準旅遊業發展，組織家中有閒置馬的當地牧民成立馬隊，向遊客提供騎馬觀光、上冰川探險等觀光服務。

他接著介紹說，截至目前，馬隊已經有超過50匹馬，整體日收入達6、7萬元，旺季期間每戶月收入為1至2萬元（約新台幣4.5萬元至9萬元），相當於將閒置的資源轉化為額外的收入。

如今，安尼瓦爾 · 葉爾肯自己已經有15匹馬，其中5匹用以旅遊產業，基本上是夏天旺季做遊客生意，冬天時做養殖，光是旅遊收入每月可以超過7萬元，「幾乎可以說是淨收入，生活富起來了。」

▲▼新疆,馬 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲汗血寶馬。（圖／記者蔡儀潔攝）

國與國的馬外交

除了產業面蓬勃發展外，馬兒還能拼外交。大陸國家主席習近平2014年就接受土庫曼斯坦總統贈送的汗血寶馬，是兩國建交以來，第三次將汗血馬作為國禮。

野馬集團有限公司董事長陳志峰指出，馬本身是很善良的動物，容易被大眾接受，「任何民族都喜歡馬」，因此能連接不同國家和民族。

對於馬產業的發展，陳志峰同樣表示看好，更指出若國家放開「賽馬」博彩，汗血寶馬的產業會更廣闊。

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