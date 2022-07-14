陸推「對口援疆」發展經濟　伊寧縣建紡織園帶動5000人就業

▲伊寧縣紡織織造產業園區。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／新疆報導

新疆GDP在大陸屬於後段班，為帶動發展，當地實施了「對口援疆」計畫，19個省市「承包」不同的地區。江蘇南通市就負責伊犁伊寧縣，縣常委張迎春表示，要充分發揮內地的經濟和人才優勢，更重要的是培養當地的自主造血能力。

「對口援疆」指的是大陸以災區重建的模式，要求北京、廣東、遼寧、天津等19省市支援新疆，在過去13年裡，累計援助資金物資約43億元（人民幣，下同），實施合作項目1200多個，到位資金250億元。

南通援疆工作組副組長、伊寧縣委常委張迎春介紹，「對口援疆」計畫就是將兩地優勢相結合，充分發揮內地的經濟、人才優勢，例如深圳對口喀什，北京對口和田等，「內地各類人才過來支援，提高當地教育、醫療水平等，推動工廠工業化，讓農民收入可以提高。」

江蘇南通利用自身優勢，援建了伊寧縣紡織織造產業園區。張迎春表示，去年就業人員超過5000人，產值超過9億，今年年底將會達到30億，「援疆工作更重要的，是培養當地自主造血能力，培養更多少數民族企業家。」

▲貧困山區牧民過去的生活條件。（圖／記者蔡儀潔攝）

新疆的阿克陶縣由江西負責支援，而崑崙佳苑小區是當地最大的易地扶貧搬遷點，供深度貧困的山區牧民居住。

牧民阿布都買買提·坎白爾一家四口人，原本住在恰爾隆鄉吉郎德村僅有約10坪的土坯房，距離阿克陶縣城400多公里，常年受到泥石流、洪澇災害侵襲。阿布都買買提2018年6月免費搬遷至崑崙佳苑社區，樓房內水、電、暖全通，家中購置了電視、冰箱等電器，生活得到改善。

據悉，政府會根據人口比例分配住房，例如有3個孩子的家庭分到了三室一廳、25坪的公寓，居民可以提包入住，不過使用權是30年，不允許買賣交易。

▲三位居民在吃社區大棚種出的瓜果。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，崑崙佳苑社區內還有斥資4.5億元發展的「大棚種植」，給每戶人都分一個大棚，教他們從單一放牧，走向種植賣瓜果。36歲的居民受訪表示，起初對於要從「畜牧」轉成「種植」充滿不安，「以前沒有怎麼吃過菜，我是一個放牧的，怎麼能種菜。」

為了解決牧民的擔憂，江西派來技術員手把手教學，如今種植對他們來說已經不成問題，加上訂單由政府負責管理，若勤勞耕耘，年收入可達7、8萬元。