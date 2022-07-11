兩岸聯合採訪落幕　馬曉光：希望台灣同胞「多到新疆走走看看」

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔/新疆報導

3日開始的兩岸媒體採訪今（11）日落幕，共40名記者赴新疆進行系列報導。國台辦發言人馬曉光10日受訪時，向台灣民眾喊話，稱「有機會多到新疆走走看看」。

馬曉光指出，8天來海峽兩岸媒體攜手走進新疆，走進烏魯木齊、伊犁、喀什、克州，「大家用自己的眼睛、自己的筆採取了大量的內容，向海峽兩岸展示了一個真實客觀、社會穩定、民族和諧、經濟飛速發展的新疆。」

▲新疆美景 。（圖／記者蔡儀潔攝）



馬曉光向台灣民眾喊話，「有機會多到新疆來走走看看，像我們一樣，來一趟美的享受、來一趟文化盛宴、來一趟深入的基層之旅。」

他接著說，通過實地瞭解新疆，能使兩岸同胞增進相互理解，同時希望廣大的台商和台灣工商界的朋友，有機會也能多來新疆考察投資，「一定能在這裡找到巨大的發展空間。」

馬曉光最後指出，相信兩岸關係困難是暫時的，經由兩岸同胞的共同努力和一點一滴的交流積累，一定能走親走近走好，兩岸關係一定能夠擁有一個光明燦爛的未來。

據悉，「魅力新疆——海峽兩岸記者聯合採訪活動」由大陸國台辦新聞局和中國記協台港澳工作部共同主辦，於7月3日至11日舉行，邀請30家媒體、40位記者、台青等人參加，行程覆蓋烏魯木齊、伊犁、喀什等地區。