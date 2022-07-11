直擊新疆古爾邦節！萬人廣場跳「薩瑪舞」超震撼　當地人揭1習俗

記者蔡儀潔／新疆報導

10日是伊斯蘭教的重要節日「古爾邦節」，盛大程度相當於台灣的春節，新疆喀什當天上午舉行盛大慶祝活動，上萬人在艾提尕爾廣場跳起「薩瑪舞」，不少遊客專程飛來觀看這一盛大場面，其中一人表示，自己7點就來卡黃金觀看位，等了近3個小時。

▲維族人家中準備的過節美食。（圖／記者蔡儀潔攝）

一年一度的古爾邦節是伊斯蘭教歷12月10日，當天民眾會盛裝參加會禮，當日有條件的朝覲者要進行「宰牲」，按照經濟條件有羊、牛、駱駝三種選擇，無論哪種動物，都要外觀好看且健康。新疆有10個少數民族信仰伊斯蘭教，當天穆斯林會舉行盛大慶祝活動，最熱鬧的地方則是在喀什。

35歲的維族老師迪麗熱巴介紹，古爾邦節的第一天，必須要去看望長輩和兄弟姊妹，之後會到親家公親家母家相互坐客，而小朋友是最高興的，因為可以收壓歲錢，最低是20元（人民幣，下同）；家中會準備饢、水果、糕點等，「羊肉是一定要有的，大家一起吃。」

▲新疆最大的清真寺「艾提尕爾清真寺」前跳舞的民眾。（圖／記者蔡儀潔攝）

7月10日一早，喀什艾提尕爾清真寺大門前湧入大批民眾，等著觀看「萬人跳薩瑪舞」的場面。約10時30分，參加完禮拜的少數民族從清真寺中出來，開始在廣場上邊歡呼邊跳舞，諾大的廣場被人群佔滿，場面非常震撼。

▲廣場上跳舞的幾乎都是男性。（圖／記者蔡儀潔攝）

由於薩瑪舞的主要參與者是男性，所以廣場上跳舞的幾乎都是男生，不少人還特地穿上西裝來參加。古爾邦節期間，當地也放起4天的小長假，艾提尕爾廣場上被擠得水洩不通，除當地人外，還有不少專程前來的遊客，有人甚至7點就來排隊，等了近3個小時。

▲在喀什經營民宿的河南老闆娘 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在喀什古城經營民宿的王緯介紹說，在古爾邦節期間，當地無論是老人還是小朋友，都會換上新衣服，他們也會準備紅包，非常熱鬧。

她接著透露，暑期本身便是喀什遊客最多的時候，有人會專程趕在古爾邦節前來，一是可以欣賞到熱鬧的表演，二是整個古城氛圍特別好，她自己也在7點半組織店內的旅客，一起前往廣場體驗和感受，「沒有一個人來了喀什後，不喜歡這裡的。有位浙江的客人已經來了10多次了。」

▲民宿與咖啡廳結合 。（圖／記者蔡儀潔攝）

龐大的客流量也為喀什注入巨大商機，10日當天古城內的民宿幾乎是一房難求。王緯表示，之前受疫情生意下滑，維持收支平衡狀態，不過6月開始明顯好轉，客房單價來到每晚500多元（人民幣，約新台幣2200元）。

她接著指出，如今旅遊旺季期間，每天營業額可以達到4000元至5000元（約新台幣1.8萬元至2.2萬元），月收入將近15萬元（約新台幣66萬元），而2套店的房租成本每月才1萬多元，利潤可觀，「所以我經常鼓勵朋友過來喀什發展，前景很不錯。」