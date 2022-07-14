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指揮中心公布新北恩恩案報告　恩恩爸批新北市府可恥：跟過去說法矛盾

▲▼ 恩恩爸 。（圖／翻攝自視訊採訪影片）

記者杜冠霖／新北報導

新北市染疫病逝男童「恩恩」事件仍未全釐清，新北市政府日前已提交相關報告給指揮中心，發言人莊人祥14日表示，報告內容有矛盾和不合常理部分，會再請新北市再提出說明。而新北市衛生局則認為沒有矛盾之處，對此，恩恩爸痛批，新北市府提交的報告跟過去說法相互矛盾，甚至回應內容打臉自己，「顯得很可恥！」

對於新北市提交之報告，莊人祥說明，新北市政府在7/4第一次回函，明白表示送醫規範都有依照中央去年和今年初的指引，消防局局長和侯友宜市長都表示依照中央指引做法，因此新北市政府完全了解中央有生命危險就應直接叫救護車的指引。指揮中心7/6有再次發文追問，新北市政府第二次回函有否認中央要求衛生局同意才派遣救護車的規範，但新北市消防局在接到求救時，還多次聯繫衛生局，有矛盾和不合常理部分，會請新北市再提出說明。

莊人祥也提到，新北市說明4/14當日，中和區衛生所有相關業務電話線路16線，同日下午5點到7點通話量為91通；另新北市衛生局相關業務電話線路30線，同日下午5點到7點通話量為695 通。新北市為這波疫情確診數最多的縣市，4/14下午5點半到6點半間，家屬與消防局多次無法撥通衛生局與中和區衛生所，可見衛生局與消防局間顯然無聯繫專線的配套措施。

對於新北市府提交的報告內容，恩恩爸接受媒體訪問時表示，根據新北市府提交給指揮中心的報告內容，衛生局否認需要其同意才可以派車救護，但事發時，消防局119勤務中心明明多次聯繫衛生局，致電雙和醫院的消防局人員也提到「不能直接派車會被罵」，這狀況明顯與衛生局的說法相互矛盾，「是否要將責任推給基層消防？」

恩恩爸指出，新北市府至今仍不認錯，報案時明明已經告知恩恩的情況陷入昏迷，但消防局遲遲不送醫，是在等什麼，「新北市府很多事情交代不清楚，甚至回應內容打臉自己，顯得很可恥。」

另外，莊人祥在記者會中也提到，新北市說明4/14當日，中和區衛生所有相關業務電話線路16線，同日下午5點到7點通話量為91通；另新北市衛生局相關業務電話線路30線，同日下午5點到7點通話量為695 通。新北市為這波疫情確診數最多的縣市，4/14下午5點半到6點半間，家屬與消防局多次無法撥通衛生局與中和區衛生所，可見衛生局與消防局間顯然無聯繫專線的配套措施。

對於衛生局宣稱有專線，恩恩爸表示，為何家屬及消防局打電話給衛生所、衛生局時，都多次打不通找不到人，「若有專線，專線是做什麼用的，消防局與衛生局很多說法都充滿矛盾，究竟市政府在隱瞞什麼？」

▲▼新北市府回覆指揮中心恩恩案公文。（圖／指揮中心提供）

對於指揮中心質疑報告矛盾，新北市府則回應，各項防疫工作均依照中央相關指引及規定執行，「沒有矛盾之處」，若疫情指揮中心有不清楚之處，或需要補充資料，新北市待收到指揮中心來文會予以回函說明；同時所有資料均會同步提供給監察院及檢調單位。

新北市府也提出6點回應：

一、7月12日調查報告中新北市政府府回復內容全文為：「本府並無COVID-19個案須由衛生局評估同意才可派遣救護車之規範，惟防疫身分患者送醫須有指定之收治醫院。」依據衛生福利部疾病管制署111年1月1日修訂居家隔離檢疫或自主健康管理者接受醫療照護時之感染管制措施，「緊急狀況(如：急產、動脈瘤破裂、大量出血、昏迷、無生命徵象等)：居家隔離、檢疫或自主健康管理者之家人應直接撥打119及聯繫衛生局，並告知緊急救護人員相關疾病史資料時，如TOCC；由緊急救護人員先行通知接收個案之急救醫院有關其TOCC。」因此，消防機關執行防疫後送任務前，要先確定有收治醫院，收治醫院會由消防及衛生單位共同聯繫，否則救護車即使載到患者也無醫院可送。

二、中央是遲至恩恩案後，內政部消防署111年4月17日才有通報要求各縣市消防局不必確定有接收醫院，應立即派遣最近車輛著標準防護裝備前往；中央流行疫情指揮中心111年4月20日才開放民眾自行就醫規定。

三、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾於110年5月16日記者會上表示，確診的病例數滿多的，所以在救護車以及床位調度上，衛生局都要花比較多時間，去跟醫院這邊盤點之後，確定清出床位也準備好，才能派救護車去接個案。

四、新北市衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供各防疫單位橫向聯繫管道，當天消防局人員撥打中和衛生所及衛生局的電話都是直撥分機號碼及防疫專線電話。

五、中和衛生所的電話總機設定在非上班時間會自動切換語音答覆，語音中說明若有緊急事件可撥打24小時值班手機。
語音全文如下：『衛生所(語音)：中和區衛生所您好，現在是下班時間，請於上班時間再來電，如要詢問新冠疫苗相關問題，最新資訊發布在新北市衛生局官方預約網站，或是於上班日上午9點到下午5點再來電，如有緊急事件，如行政相驗等緊急問題再撥打0955xxx074，中和衛生所關心您。』

六、若為以昭公信，新北市請求指揮中心也應一併公布1922通話過程，並說明接獲家屬電話後再轉通報新北市衛生局之處理時序，讓大眾得以完整了解事件全貌。

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