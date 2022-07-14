快訊／5度強闖歌手林凡家送麵包　「UCLA博士」女粉絲下場出爐

▲歌手林凡遭瘋狂蔡姓女粉絲多次侵入住處，林凡受不了憤而提告。（合成圖／翻攝林凡IG、記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

歌手林凡遭擁UCLA博士蔡姓女粉絲多年騷擾，蔡女更以送麵包為名，5度闖入林家，林凡受不了提告，蔡女被依5個侵入住宅罪起訴。開庭時，蔡女做無罪答辯，強調「2人是多年朋友，不明白為何被告」。士林地院今（14日）依4個侵入住宅罪，判處拘役65日，可易科罰金6萬5000元，全案可上訴。

49歲蔡女2019年平安夜以送麵包為名，闖入林家庭院，更拉傷林凡手、吳姓男友人也慘遭踹下體，遭士林地院依侵入住宅、傷害罪判刑6月，全案上訴中；林凡又加碼提告，指控蔡女40天內5度闖入她家。

開庭時，自稱UCLA建築博士的蔡女，向法官解釋2019年7月18日、同年7月24日、8月11日、8月25日確實有進入林凡家，但第5次8月27日並沒有真正進入，她稱「我不懂台灣文化，在美國時會把鐵門打開，把禮物放門口」因此不知道這是犯罪，也不構成侵入住宅；她更指控，事發後道歉至少12次以上，但對方不願和解，他們說的不見得是事實，她甚至可以測謊來證明自己沒說謊。

▼蔡女闖林凡住家。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

法官審酌蔡女無視林凡已明確拒絕進入住宅庭院送禮，卻仍為逕自進入住宅庭院，侵害居住權人對於隱私空間意思決定權，認蔡女2019年7月18日23時23分許、同年7月24日12時34分許、同年8月11日21時26分許、同年8月25日21時52分許有侵入住宅事實，依4個侵入住宅罪，各處拘役20日，合併執行判處拘役65日，可易科罰金6萬5000元，全案仍可上訴。

至於，蔡女被控2019年8月27日2時5分許，經法院勘驗影片，她僅以手伸入鐵門，法官認此舉客觀上難認屬侵入住宅行為，且蔡女以手伸入庭院範圍甚小，時間也非常短暫，自難逕論行為已符合侵入住宅構成要件，故判無罪。