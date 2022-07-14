隨機砍人！踹倒騎士、彈簧刀猛刺...惡男「就是有殺意」下場曝

記者黃宥寧／台北報導

太可怕！新北淡水區陳姓騎士在民權路187巷口停等紅燈時，見闕姓騎士停在他右邊，竟以腳踹倒闕男機車後，隨即出手毆打其頭部，並亮出隨身攜帶彈簧刀，嗆「給你死」後持刀朝闕男胸口、臉、脖子等處用力揮刺數次，導致闕男受有胸部穿刺傷併肺部破裂及大量血胸，經送醫撿回一命。士林地院審結，依殺人未遂判處6年6月。

今年3月9日晚上7時50分許，29歲陳男騎乘機車於民權路187巷口停等紅燈時，見闕男（59歲）騎車停他右側，竟基於殺人犯意，先以腳踹倒闕男騎乘機車後，隨即出手毆打其頭部，再抽出彈簧刀，怒嗆「給你死」後，持刀朝闕男胸口、臉、脖子等處用力揮刺數次，闕男見狀出手阻擋並抓住彈簧刀奮力抵抗，導致他左側血胸、穿刺傷、肺撕裂傷、右手撕裂傷併大量出血，經緊急手術後，所幸撿回一命。

▼闕姓騎士停紅綠燈時，遭一旁陳姓騎士持彈簧刀亂捅。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳男案發前雖有施用安非他命類毒品情形，但他於羈押、審理時，都清楚表示「我就是有殺意，我拿刀就是亂刺」，更清楚說出行兇當時是拿刀砍人，也知道拿刀砍人會導致人受傷流血甚至會死亡，法官認他行兇時思慮清晰、意識正常。

▼陳姓騎士隨機於大馬路上砍人。（圖／記者陳雕文翻攝）

法官審酌2人素不相識，陳男竟恣意持彈簧刀在車來人往市區道路上隨機攻擊，朝闕男胸部、頸部揮砍數刀，手段兇殘，迄今仍須持續復健治療，導致闕男受有身心鉅大痛苦，顯見陳男漠視法治，輕忽他人生命之態度，且造成公眾恐慌，嚴重危害公共秩序與社會安寧，且迄今仍未賠償或獲諒解，依殺人未遂罪，處有期徒刑6年6月。