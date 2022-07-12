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社會 社會焦點 保障人權

雪碧前製作人欠繳4個月房租　稱「急性胰臟炎」不出庭結局曝

記者黃翊婷／台北報導

「情色教主」雪碧2019年遭爆介入前製作人郭柏均的婚姻，2人被判應連帶賠償正宮林咚咚45萬元。沒想到郭柏鈞近期又爆出財務危機，他以紅柿子數位影音公司（以下簡稱紅柿子公司）的名義在台北市內湖區承租辦公室，卻連續4個月沒有付房租，挨告後還以「急性胰臟炎」為由請假不出庭。士林地院內湖簡易庭日前裁定，紅柿子公司應給付欠繳的74萬3720元租金，全案仍可上訴。

▲▼雪碧憔悴病容照曝。（圖／翻攝自臉書）

▲雪碧4日因突然血尿住院，經過治療已在11日順利出院。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛）

雪碧（方祺媛）2019年被爆介入曾幫她製作專輯的前製作人郭柏均的婚姻，甚至同居生下1女，讓正宮林咚咚（林家慧）氣得提告求償100萬元。士林地院去年11月宣判，認定郭柏均、雪碧侵害林咚咚配偶權，2人應連帶賠償45萬元；另外，郭侵害名譽權的部分應賠10萬元。

事情沉寂半年，如今又爆出郭柏均疑似陷入財務危機，他以紅柿子公司的名義，在台北市內湖區向翔達基實業公司租下一處位於8樓的辦公室（包含3個停車位），裝潢豪華，每個月租金18萬5930元，沒想到卻因為欠繳房租4個月被告上法庭。

▲▼郭柏均。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲郭柏均因欠繳房租被告上法庭。（圖／ETtoday資料照）

士林地院內湖簡易庭日前宣判，郭柏均為紅柿子公司的法定代理人，明明已經事先知道出庭日期，掛號檢查可以改選其他日期，卻還是以罹患急性胰臟炎需要檢查為由請假，沒有出庭，之後又被翔達基實業公司人員舉證抓包，他當天仍可自行出入辦公室，看起來根本不像是生病的樣子。

法官接著指出，考量到郭柏均在期限內並未提出相關證據，顯然有延滯訴訟的意圖，因此認定他在開庭當日請假並非正當理由，判翔達基實業公司勝訴，紅柿子公司應給付欠繳的74萬3720元租金，另外每個月還要給付今年3月15日以後到返還辦公室為止的租金，全案仍可上訴。

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