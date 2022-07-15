聯合國關注「遣返北韓漁民」事件　呼籲應釐清事發真相

▲北韓漁民A某在被移交給北韓軍方時死命抵抗。（圖／南韓統一部）

記者羅翊宬／編譯

南韓統一部12日公開10張相片，內容為2019年11月2名聲稱具投誠意願的北韓（朝鮮）籍漁民慘遭文在寅政府指示遣返的畫面，其中一名漁夫在被移交給北韓軍方的過程中死命抵抗，就連聯合國都質疑標榜著重視人權的文在寅政府泯滅人性，要求釐清事發真相。

根據《韓聯社》，其實過去至今有不少來自北韓的漁民因船隻毀損、氣候等因素，漂流至南韓海域，南韓一方面收留願意留下的北韓漁民、一方面將希望「回歸祖國」的漁民透過板門店移交給北韓軍方。

該媒體從南韓統一部入手的統計資料顯示，從2010年至今，12年來發生67宗、共276名北韓漁民漂流至南韓海域，其中若算上此次事件所提及的2名被送返北韓的漁民，南韓透過47次將194人送還給北韓，另外剩下82名具有投誠意願的北韓漁民最終成功留在南韓。

▲南韓統一部12日公開，2名北韓漁民2019年11月遭遣返時的相片。（圖／南韓統一部）

南韓統一部指出，過去若欲將北韓居民透過板門店送交給北韓，為了記錄當時情景，通常會拍攝一系列的相片，而2019年11月被送返的2名北韓漁民，是所有送返給北韓的案例中，唯一死命抵抗的例子。

據悉，當時年僅22、23歲的北韓漁民聲稱不堪長期虐打，因此殺了漁船上包括船長、船員在內共16人，南韓政府以此為由決定遣返2人，2人從首爾移送至板門店遣返時，雙手被綑綁、戴上眼罩，在移交給北韓軍方時死命抵抗、不想越過軍事分界線。

南韓統一部表示，「一般在遣返北韓漁民時，他們都會堂堂正正地過去，甚至其他還有一些人在越過分界線後，舉起雙手高呼『萬歲』。」

從2013年7月的相片中可以看到，有3名在東海（日本海）獲南韓方面救助的北韓漁民，當他們提著行囊越過軍事分界線後，不僅與北韓人員握手，甚至在移送手續結束後，還笑顏大開、舉起雙手高喊「萬歲」。

▲2013年7月，3名北韓漁民被遣返後，對鏡頭舉起雙手高喊萬歲。（圖／南韓統一部）

針對2019年11月遣返北韓漁民案件，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）今（15）日呼籲，釐清當時案發真相非常重要，同時透露其實此案早在當時便透過聯合國人權理事會特別程序等被提起。

聯合國人權特別報告源昆塔納（Tomás Ojea Quintana）曾於2020年5月向聯合國人權理事會提出報告，內容指出南韓遣返北韓漁民時並無合法程序，表示很擔憂2名男性被遣返後恐怕會被強制失蹤、任意處刑、嚴刑拷打、虐待，處於人權被侵害的風險。

昆塔納甚至還就此事致函給時任南韓總統文在寅，不過得到的答覆是，「船員事後雖表示願意投誠，不過被南韓軍方圍捕時，不但在警告射擊後作勢逃跑，甚至還計畫輕生，因此我方認為他們投誠意識不具誠意，才決定予以遣返。」

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