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「遣返北韓漁民」殘忍照片曝！他雙手被綑綁、戴眼罩　最後遭處死

▲▼南韓統一部12日公開，2名北韓漁民2019年11月遭遣返時的相片。（圖／南韓統一部）

▲南韓統一部12日公開，2名北韓漁民2019年11月遭遣返時的相片。（圖／南韓統一部）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓統一部12日罕見向外界公開了10張相片，內容是2019年11月南韓當局（文在寅政府時期）將2名願意投誠的北韓（朝鮮）漁民從板門店遣送回北韓的過程，2名漁民被繩索綑綁、被繩索綑綁，慘遭南韓特警隊在軍事分界線強行移交給北韓軍方，最後慘遭處死。南韓統一部坦承，「遣返」北韓漁民是一項錯誤的舉措。

根據南韓《韓聯社》、《東亞日報》，「遣返北韓漁民」事件在2019年11月的文在寅政府時便頗具爭議，當時年僅22、23歲的2名漁民坦承因為不堪遭暴力虐待，於是先後殺害包括船長在內共16人，最後南韓當局以此為由，認為2名來自北韓的「殺人魔」恐危及南韓社會，加上2人投誠意識與目標不明確，因此才決定向北韓通報，同意將2人遣返給北韓。

▲▼2名漁民從北韓金策港搭乘漁船出發。（圖／南韓統一部）

▲2名漁民從北韓金策港搭乘漁船出發。（圖／南韓統一部）

時間點回到2019年8月15日，北韓船員A、B、C某共19人搭乘漁船從北韓咸鏡北道金策港出海，到了該年10月底，3人以不堪遭到船長等人暴力虐待為由，先將船長與2名船員殺害，之後擔心東窗事發，於是動手殺害另外13名船員，並將16具屍體與犯案工具扔進大海，3人回到金策港後，C某當場遭到北韓當局逮捕。

該年10月31日，A、B某從金策港駕駛漁船出海，在東海（日本海）進犯北方界線（NLL），與南韓海軍展開一翻對峙後北返，11月1日再度試圖南下，隔天上午遭南韓海軍成功壓制，送回南韓東海軍港，下午送至首爾中央聯合調查小組，調查人員以國家情報院為中心，由軍警所構成，2人向南韓當局表示願意投誠，同時坦承殺害了包括船長在內共16人。

消息人士指出，文在寅政府時期的調查小組決定草草了事、儘早結束調查，南韓當局於2019年11月5日透過位於開城的南北韓聯絡事務所，向北韓通報願意將2名漁民遣返，儘管2名漁民深知一旦被遣返，恐怕最後是以命相抵，但卻仍逃不過被遣返的命運。

▲▼年僅22至23歲的A、B某戴上眼罩、雙手被綑綁，在板門店自由之家靜候遣返。（圖／南韓統一部）

▲▼年僅22至23歲的A、B某戴上眼罩、雙手被綑綁，在板門店自由之家靜候遣返。（圖／南韓統一部）

▲▼年僅22至23歲的A、B某戴上眼罩、雙手被綑綁，在板門店自由之家靜候遣返。（圖／南韓統一部）

尹錫悅政府上台後，南韓統一部今年7月12日公開當年拍下的照片，2名雙手被綑綁的北韓漁民A、B某戴上眼罩，先是移送至板門店自由之家等待，接著徒步跨越軍事分界線時，A某先是神色痛苦地低著頭，接著使出洪荒之力死命抵抗，最後還是被在另一邊等候的北韓軍人強行壓制。

根據南韓《中央日報》，當天由隸屬於警察廳警備局恐供應隊小組的特攻隊負責押送北韓漁民，8名特攻隊事前無法得知具體任務內容，僅被上級要求出任務時須穿便服，警察廳當時接獲文在寅政府指令時其實相當疑惑，因為依照過往慣例，應該是由大韓紅十字會負責押送、遣返北韓公民。

▲▼A某在被移交給北韓軍方時死命抵抗。（圖／南韓統一部）

▲A某在被移交給北韓軍方時死命抵抗。（圖／南韓統一部）

南韓《朝鮮日報》今（14）日報導則引述消息人士說法，指出2名北韓漁民事後遭到北韓當局以「謀反祖國罪」為由處死，可見當時文在寅政府認為2名北韓漁民無意願投誠，然而北韓當局卻認定2人的確有意願投誠南韓。

此案件為尹錫悅政府「打臉」文在寅政府的重要依據之一，不過該案在南韓存在兩派不同意見。一方認為，依據憲法概念，北韓也是屬於大韓民國的領土，加上2人決定投誠，因此南韓司法當局應介入調查，而非將2人遣返北韓；另一方則認為，2名北韓漁民在北韓境內犯下殺人罪，若由南韓司法機關介入，在過去恐怕涵以找到類似慣例。

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