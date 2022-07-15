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東京確診激增1.9萬例　專家警告：一週後將爆前所未見感染規模

▲▼日本疫情,東京疫情,東京街頭,日本街頭,涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本進入第7波疫情，全境確診數突破1000萬例。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本新冠確診持續飆升，東京都政府15日通報新增1萬9059例確診。專家示警，感染擴散速度急劇加快，若此狀況持續下去，預計一週後將出現史無前例的爆發性感染規模，預測到20日時，東京一天將新增2萬3253例，遠超第6波疫情高峰。

綜合NHK、每日新聞報導，東京感染急遽擴大的狀態仍在持續中，依據東京都15日最新公布的數據，都內通報新增1萬9059人染疫，是上週五的2.17倍，增加1萬282人。東京都政府14日把疫情警戒升至最高的第四級，這也是自4月21日以來，時隔3個月把疫情警戒調升至最高。

專家表示，若感染擴散速度急劇加快的狀況持續下去，一週之後，東京將面臨單日新增2.3萬多人的狀況，超越第6波高峰，兩週後就會增加到單日新增5.3萬多人，出現前所未見的爆發性感染。國立國際醫療研究中心醫院醫師Norio Ohmagari指出，「感染人數激增的速度及規模都與第6波疫情相似，感染狀況處於危急狀態」。

▲▼日本疫情,東京疫情,東京街頭,日本街頭,涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

專家進一步說明，由於感染擴大，預計上班族就業、醫療體系等社會機能將受到衝擊，呼籲各年齡族群接種疫苗。

日本面對第7波疫情來襲，主要採取兼顧社會經濟活動與疫情防控的作法，並不要求限制行動。另外，政府15日召開新冠病毒感染症對策總部會議，正式敲定第4劑疫苗接種對象擴大至所有醫務人員及高齡者機構工作人員，藉此保護高齡者等重症化風險較高的人群，並確保醫療人手。估計新接種對象約800萬人。

►日本破1000萬人染疫！　Omicron入侵「半年狂噴800萬例」
►日本第7波疫情來襲！BA.5將成主流毒株　單日確診「翻倍」增逾9萬例

▼ 日本政府決定擴大第4劑疫苗施打對象。圖為東京民眾接種疫苗。（示意圖／達志影像）

▲▼ 新冠疫苗,日本東京。（圖／達志影像）

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