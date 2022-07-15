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南投行刑式槍殺4死！醫1句話曝「兇手為何這麼狠」　網嘆：生病了

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，警方鑑視人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

▲康建生技公司槍擊案4死，警方鑑識人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

記者李佳蓉／綜合報導

南投縣草屯鎮康建生技公司昨（14）晚發生駭人聽聞槍擊案，其中81歲創辦人賴敏男頭部中彈送醫，還有4人遭「行刑式槍決」死亡，兇嫌手段相當兇殘，目前逃亡中，詳細原因仍待釐清。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書上分享個人看法，一句話道盡台灣司法無奈。網友也感嘆，「我們刑法觀念，生病了」。

目擊員工指稱，槍手身材高大，身高約180公分，犯案時頭戴面罩，一進門就拿槍沒收大家的手機，接著把遇害5人關進廁所，隨後就聽到數聲槍響。

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由於該公司2014年也曾遇到歹徒持鐵棍行兇，導致洪姓女課長重傷，根據判決書內容指出，當時證人正是賴敏男、劉姓課長、張姓女員工等人都曾當證人，如今其中劉姓課長、張姓女員工都已死亡，僅剩董事長賴敏男重傷。讓人懷疑行凶動機就是跟多年前的襲擊案有關。

▲▼台灣牛樟芝之父、康建生技公司創辦人賴敏男。（圖／翻攝自臉書）翻攝自粉專「花花世界」https://www.facebook.com/camelliasworld/?ref=page_internal

▲「台灣牛樟芝之父」康建生技公司創辦人賴敏男。（圖／翻攝自臉書）

胸腔科醫師蘇一峰今早也在臉書無奈寫下，「起訴死刑不容易定讞，定讞了也不執行，行兇當然有恃無恐。」感慨台灣司法不只刑度輕，要判死執行更是難。

不少網友也悲憤留言，「台灣就是犯罪成本太低了」、「台灣不執行死刑犯的後遺症」、「我們刑法觀念，生病了。刑期制度，扭曲了」、「支持廢死的政客該負最大的責任，投票一定要把對支持廢死與否的態度納入優先考量」、「這肯定是這幾天安倍被槍殺之後的學習模仿案件，全國警察都要高度戒備啊」、「台灣每次都只會跟半套…最後倒霉就是百姓」。

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