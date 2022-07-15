3.65天就有一起槍擊案　何志偉：槍枝氾濫是痛點

記者呂晏慈／台北報導

南投縣草屯鎮康建生技公司昨（14日）傍晚發生重大槍擊案，造成4死1重傷慘劇。民進黨立委何志偉今（15日）表示，2021年槍擊案達到100件，平均3.65天就發生1起槍擊案，要求警政署追本溯源，有效改善槍枝氾濫問題；對此，內政部警政署刑事警察局副局長黃家琦說明，發生重大刑案一定會造成民眾恐慌，政府非常重視，一定會在最短時間破案、安定民心。

▲民進黨立委何志偉指出槍枝氾濫問題。（圖／何志偉辦公室提供，下圖同）

何志偉今天上午舉行「四天一槍響，黑槍四處竄」記者會，他表示，南投草屯昨天發生行刑式槍擊案，儘管警政署第一時間強化特勤、警務維安及駐台使館維安，但槍枝氾濫仍是問題痛點。

何志偉表示，根據警政署統計，2017年到2020年槍擊案都在100件以下，但2021年達到100件，平均3.65天就發生1起槍擊案；且根據警政署、海巡署統計，從2017年至今全台共查獲槍枝9290枝，彈藥31萬7806顆，雖全數都破案，但仍顯示問題嚴重。

何志偉並出示社群平台的截圖直指，網路只要搜尋槍枝、子彈等關鍵字，幾乎都可觸及，甚至臉書的運動品交流社團，也販售玩具槍，賣家還會主動推銷「要手槍還是長款獵槍」。他呼籲，警政署應追本溯源，釐清槍枝彈藥的源頭，有效改善槍枝問題，並研議預防槍枝犯罪的策略，確保槍枝暴力悲劇不再發生。

對此，黃家琦表示，南投縣槍擊命案歹徒手段凶殘，泯滅良知且法理不容，警政署長黃明昭已南下坐鎮指揮；根據歹徒手法分析，與歹徒性格和康建生技公司仇恨有關，因此產生報復殺人動機，經漏夜偵辦警方已掌握特定對象並全力偵緝，相信很快就會將歹徒繩之以法。

黃家琦指出，台灣治安從長期數據而言，刑案逐年下降，但發生重大刑案一定會造成民眾恐慌，政府非常重視，一定會在最短時間破案、安定民心。