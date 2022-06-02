台美21世紀貿易倡議啟動　綠委：助台融入台美印太「新三角」

▲台美昨天宣布啟動台美21世紀貿易倡議。（圖／翻攝自United States Trade Representative推特）

記者呂晏慈／台北報導

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）與行政院政務委員鄧振中1日宣布啟動台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade），尋求推動數位經濟貿易成果，推進與深化雙邊貿易關係。民進黨立委羅致政表示，台美展現政治決心，未來將透過「堆積木」方式達成台美自由貿易的目標，這是台美關係進展重要一步；民進黨立委林俊憲分析，台、美、印太新三角，將成為往後數十年的台灣經濟新主軸。

羅致政表示，任何兩國之間的經貿合作，當然涉及到具體經貿議題的談判，但更重要的是雙方的「政治決心」，有啟動談判及追求目標的決心，很高興台美兩國政府以「台美21世紀貿易倡議」展現政治決心，未來將透過「堆積木」方式達成「台美自由貿易」的目標，這是台美關係進展的重要一步，更是台灣總體對外經貿關係的關鍵一步。

林俊憲指出，台美啟動「台美21世紀貿易倡議」，內容其實與日前剛簽訂的「印太經濟架構」有非常多相似之處，都是從高技術產業著手，構建美國與盟友的經濟合作關係，也預告了未來台灣經濟的新方向，隨著美中關係惡化，過去「美中台」三角貿易模式難以繼續維持，因此才有印太經濟架構推出，共有2層次意義：高技術和符合未來趨勢的新產業留在台、韓、日等地，而仰賴低成本的傳統製造業則漸漸轉移至印度、東南亞等地，形成新循環。

林俊憲表示，前陣子印太經濟架構的首批成員未包括台灣，讓產業界很憂心，台灣是否會在轉移的過程中被孤立？而台美21世紀貿易倡議就是解答，台灣本地和台商投資外國所生產的產品中，美國始終是最重要的成熟市場，過去數十年大家看到中國崛起因而很容易忽視這一點，確保與美國的經貿關係其實更重要。

林俊憲談及，印太經濟架構宣示排除中國、但仍然以美國為終端市場的新產業鏈，而台灣則透過21世紀倡議融入這個新三角，許多台商更是早一步觀察到這個趨勢，不是回流台灣就是轉移到東南亞，也期望接下來的談判能夠更進一步深化台美經貿合作，為將來數十年台灣的經濟發展打下基礎。

此外，民進黨立委何志偉、趙天麟也紛紛透過臉書表達正面態度，何志偉表示，「台美21世紀貿易倡議」各項項目的內容，都和美國推動的印太經濟架構對接，也將有利台灣爭取參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；趙天麟則指，這見證台灣是全球供應鏈不可獲缺一環，也為未來加入IPEF提供強而有力的基礎。