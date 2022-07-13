台鐵桃園站沒冷氣超熱！賴香伶踢爆：空調修復竟要200天

▲台鐵桃園站售票大廳空調主機故障，民眾向賴香伶立委反映。（圖／賴香伶競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶13日於臉書PO文，近日有不少通勤族向她陳情，指台鐵桃園站售票大廳空調主機故障多日，她請同仁到場了解，發現大廳的3部大型冷氣機都故障，只能以送風方式運轉、無法傳送冷氣，導致大廳悶熱難耐，在太陽高溫曝曬下，大廳宛如蒸籠一般。面對民眾抱怨，現場工作人員備感無奈，只能一再道歉！

賴香伶說，她辦公室隨即向台鐵反映，但台鐵表示，這是因為桃園站的空調冰水主機故障，已請廠商8月1日開始動工，預計修復需要200工作天！聽到修復故障空調需要200工作天？經賴的辦公室同仁追問下，台鐵人員無奈的說「會儘速加裝風扇，使售票大廳空氣更流通」。

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▲▼台鐵桃園站售票大廳空調主機故障（黃色背心後空調）。（圖／賴香伶競選團隊提供）

賴香伶指出，台鐵桃園站是僅次於台北車站的全台第二大站，每天有3萬多人進出站，是許多桃園通勤族的必經之地，200天的冷氣修復期，等於是宣告今年夏天是桃園站空調不可能修復，這樣的服務品質能讓民眾信任嗎？如何鼓勵民眾使用大眾運輸？台鐵必須正視問題嚴重性，台鐵應該出面說明如何善後。

網友紛紛留言：「200天，這招標問題也太大了吧！」、「這是最新的政策嗎？靠著故障來節電？…」、「剛好是裝機旺季，需時可以理解，但200天...」、「200天 這冷氣多難修www200天.... .熱昏」。