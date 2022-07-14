　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

履歷健檢、職涯諮詢及就業講座 勞工局助市民求職沒煩惱

▲台南市勞工局2022年新推出「職涯相談室」及「就業準備暨生涯卡講座」就業措施，協助就業者釐清就業方向，提前做好就業準備及規劃職涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局2022年新推出「職涯相談室」及「就業準備暨生涯卡講座」就業措施，協助就業者釐清就業方向，提前做好就業準備及規劃職涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲重視市民朋友職涯規劃及穩定就業，勞工局2022年新推出「職涯相談室」及「就業準備暨生涯卡講座」就業措施，透過履歷健檢、職涯諮詢及就業講座等各項服務，為即將步入職場畢業青年或面臨就轉職的就業者，協助釐清就業方向、強化求職技巧並建立正確就業態度，提前做好就業準備及規劃職涯。

▲台南市勞工局2022年新推出「職涯相談室」及「就業準備暨生涯卡講座」就業措施，協助就業者釐清就業方向，提前做好就業準備及規劃職涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，履歷表是求職者面試前接觸企業的第一道關卡，如果沒有吸晴的履歷，就很難取得面試的機會，另有許多求職者對於自己到底應該從事什麼樣的工作，及什麼樣的工作才是適合自己常感到困惑；因此勞工局今年推出【職涯相談室】履歷健檢暨職業適性診斷計畫，依求職者個別需求提供履歷健檢服務，幫助求職者準備好一份符合需求的履歷表，行銷自己、吸引企業主管的目光，在眾多競爭好手中脫穎而出，成功取得面試機會的入場券；另求職者如有職涯就業相關問題，勞工局也提供職涯諮詢服務，求職者可依個人需求透過預約方式進行就業諮詢服務，透過專業的職涯諮商輔導人員及職涯診斷工具，深入了解求職者個人特質、適性工作及就業問題，以釐清問題並協助排除職涯障礙、來訂定自己的職涯方向，順利就業成功。

▲台南市勞工局2022年新推出「職涯相談室」及「就業準備暨生涯卡講座」就業措施，協助就業者釐清就業方向，提前做好就業準備及規劃職涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基進一步說，每個人在人生的道路上，就業佔了生涯規劃很大的比重，因此在就業規劃前一定要對職場有充分的認識及準備。勞工局今年新增辦理4場「就業準備暨生涯卡講座」，講師將透過活潑有趣的『玩牌』方式，以生涯卡帶領學員尋找生涯規劃裡最重要元素，同時讓學員檢視目前生涯選擇是否符合自己的核心價值，這對於選擇未來的生涯方向是很有幫助的。王鑫基說勞工局透過履歷健檢來協助市民朋友檢視自己的履歷表，並透過職涯診斷工具、職涯諮詢讓求職者瞭解自己的「適性工作」開發自己的潛能，同時透過就業講座課程讓求職者做好職前準備，找到自己「適才適所」的工作，創造出屬於自己的成功職涯。

▲台南市勞工局2022年新推出「職涯相談室」及「就業準備暨生涯卡講座」就業措施，協助就業者釐清就業方向，提前做好就業準備及規劃職涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

如求職者在找工作過程中遇到職涯問題，不知道找什麼工作，或者想知道如何撰寫履歷或修改履歷內容，可至下列網址https://www.surveycake.com/s/QWLN6線上申請「職涯相談室」諮詢服務；另勞工局職訓就服中心也預告4場次「就業準備暨生涯卡講座」將於7月29日、8月18日、8月25日及9月16日辦理，每梯次30名，額滿為止，可至下列網址https://www.surveycake.com/s/DzY9z線上報名，電洽06-3125881分機18李小姐或洽詢勞工局職訓就服中心06-6330820及直屬就業服務台，鼓勵即將步入職場的青年、弱勢就業者、欲轉職之求職者及二度就業民眾等對象踴躍報名參加，一起來探索自己的生涯方向，提前做好就業準備。

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
朱俐靜《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌
國道「囂張姐」根本沒買機票　衝台中機場停留7hrs原因曝
強強聯手！陳時中競選團隊漸成形：莊瑞雄、林楚茵任發言人
黃嘉千婚變「意外被掀財務狀況」！人妻看完苦勸中肯6字：她真有
快訊／雨彈開炸！　5縣市大雨特報
「綠水鬼」放女友腿上　他吃一餐70萬慘飛！網驚呆：好扯
快訊／台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」　高雄這區下午停電
台首大全面停招　學生「心情錯愕、氣憤」：剛考上研究生無法轉學
快訊／夢想家、領航猿驚天交易！　3球星轉隊
超毒「鎖鍊蛇」民宅出沒！　女里長好強狂抓4條蛇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

紓解暑假出遊台1線爆量車流　枋寮警交通疏導措施出爐

衛生福利專業獎章得主揭曉　竹山秀傳榮譽院長謝輝龍獲三等獎章

九旬嬤凌晨起床外出買菜　迷途坐路中央...屏東暖警助返家

道路回填坑洞每個月修補？中壢區市議員謝美英批：浪費公帑

桃園最大餐飲企業嘉義設廠　翁章梁讚「強強聯手」

履歷健檢、職涯諮詢及就業講座 勞工局助市民求職沒煩惱

暑期青春專案開跑　南消五大隊實施三井OUTLET消防安檢

東南亞登革熱較往年嚴峻　南投縣籲有旅遊史民眾留意症狀

「抗詐崛起創意梗圖」　屏東縣警方網路徵選活動開跑

花蓮市區停車位不足難解　魏嘉賢籲比照都會區以自治條例解決

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

紓解暑假出遊台1線爆量車流　枋寮警交通疏導措施出爐

衛生福利專業獎章得主揭曉　竹山秀傳榮譽院長謝輝龍獲三等獎章

九旬嬤凌晨起床外出買菜　迷途坐路中央...屏東暖警助返家

道路回填坑洞每個月修補？中壢區市議員謝美英批：浪費公帑

桃園最大餐飲企業嘉義設廠　翁章梁讚「強強聯手」

履歷健檢、職涯諮詢及就業講座 勞工局助市民求職沒煩惱

暑期青春專案開跑　南消五大隊實施三井OUTLET消防安檢

東南亞登革熱較往年嚴峻　南投縣籲有旅遊史民眾留意症狀

「抗詐崛起創意梗圖」　屏東縣警方網路徵選活動開跑

花蓮市區停車位不足難解　魏嘉賢籲比照都會區以自治條例解決

評鑑「不列等」遊覽車2成缺失未改善　6家面臨部分停業、撤照處分

學生家長評「學習歷程檔案」不及格　近7成支持恢復考國英數乙

美國提太平洋國家戰略　外交部：共促自由開放印太區域

《禹英禑》真實人物！她4歲才會說話　佛羅里達首位自閉症律師

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》中文限定特典公開…主題便當套組超萌

劉德海／安倍主導印太政經同盟　及早因應台日關係變化

朱俐靜癌逝...《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌

挑戰一中就「狂風暴雨」？　外交部狠批陸：破壞台海和平的根源

雙手被綁床頭...吳慷仁裸身大尺度　狂拍賈靜雯被封「天生的調教師」

20歲女被告通姦　法院判她恐怖酷刑「該用亂石砸死」不准請律師

地方熱門新聞

即／台電大潭電廠又傳意外　工人墜10米亡

台南海水淡化廠興建環評過關

男模帥哥詐騙又來了

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

南警6個月取締大型車8項違規188件

台中30年麥當勞晚間正式熄燈

屏東林管處小花蔓澤蘭快閃收購　每公斤5元

屏東空中嘉年華活動7/22登場　邀民遨遊天際

新竹市立棒球場開幕戰　阿爆、動力火車接力開唱

國旅補助起跑防車龍再現　屏警比照年假疏導交通

東南亞登革熱較往年嚴峻　南投縣籲有旅遊史民眾留意症狀

南消五大隊實施三井OUTLET消防安檢

桃園最大餐飲企業嘉義設廠　翁章梁有期許

淡水漁樂趣「三芝浪漫灣」開跑

更多熱門

相關新聞

台南市勞工局與榮服處簽備忘錄

台南市勞工局與榮服處簽備忘錄

為建構台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局開辦多場的就業徵才活動，另為激勵退除役官兵就業意願，培養專業技能，強化訓用合一，促進長期就業，國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處王國能處長，11日特邀勞工局王鑫基局長共同簽署「協助促進國軍退除役官兵就業合作備忘錄」。

勞工局提醒市民提防受害荷包失血

勞工局提醒市民提防受害荷包失血

台南市勞工局工安體感訓練不停歇

台南市勞工局工安體感訓練不停歇

台南市勞工局開辦「台灣職安卡訓練」

台南市勞工局開辦「台灣職安卡訓練」

TTQS評核授證台南奪金牌

TTQS評核授證台南奪金牌

關鍵字：

履歷健檢職涯諮詢就業講座勞工局

讀者迴響

熱門新聞

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面