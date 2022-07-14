履歷健檢、職涯諮詢及就業講座 勞工局助市民求職沒煩惱

▲台南市勞工局2022年新推出「職涯相談室」及「就業準備暨生涯卡講座」就業措施，協助就業者釐清就業方向，提前做好就業準備及規劃職涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲重視市民朋友職涯規劃及穩定就業，勞工局2022年新推出「職涯相談室」及「就業準備暨生涯卡講座」就業措施，透過履歷健檢、職涯諮詢及就業講座等各項服務，為即將步入職場畢業青年或面臨就轉職的就業者，協助釐清就業方向、強化求職技巧並建立正確就業態度，提前做好就業準備及規劃職涯。

勞工局王鑫基局長表示，履歷表是求職者面試前接觸企業的第一道關卡，如果沒有吸晴的履歷，就很難取得面試的機會，另有許多求職者對於自己到底應該從事什麼樣的工作，及什麼樣的工作才是適合自己常感到困惑；因此勞工局今年推出【職涯相談室】履歷健檢暨職業適性診斷計畫，依求職者個別需求提供履歷健檢服務，幫助求職者準備好一份符合需求的履歷表，行銷自己、吸引企業主管的目光，在眾多競爭好手中脫穎而出，成功取得面試機會的入場券；另求職者如有職涯就業相關問題，勞工局也提供職涯諮詢服務，求職者可依個人需求透過預約方式進行就業諮詢服務，透過專業的職涯諮商輔導人員及職涯診斷工具，深入了解求職者個人特質、適性工作及就業問題，以釐清問題並協助排除職涯障礙、來訂定自己的職涯方向，順利就業成功。

王鑫基進一步說，每個人在人生的道路上，就業佔了生涯規劃很大的比重，因此在就業規劃前一定要對職場有充分的認識及準備。勞工局今年新增辦理4場「就業準備暨生涯卡講座」，講師將透過活潑有趣的『玩牌』方式，以生涯卡帶領學員尋找生涯規劃裡最重要元素，同時讓學員檢視目前生涯選擇是否符合自己的核心價值，這對於選擇未來的生涯方向是很有幫助的。王鑫基說勞工局透過履歷健檢來協助市民朋友檢視自己的履歷表，並透過職涯診斷工具、職涯諮詢讓求職者瞭解自己的「適性工作」開發自己的潛能，同時透過就業講座課程讓求職者做好職前準備，找到自己「適才適所」的工作，創造出屬於自己的成功職涯。

如求職者在找工作過程中遇到職涯問題，不知道找什麼工作，或者想知道如何撰寫履歷或修改履歷內容，可至下列網址https://www.surveycake.com/s/QWLN6線上申請「職涯相談室」諮詢服務；另勞工局職訓就服中心也預告4場次「就業準備暨生涯卡講座」將於7月29日、8月18日、8月25日及9月16日辦理，每梯次30名，額滿為止，可至下列網址https://www.surveycake.com/s/DzY9z線上報名，電洽06-3125881分機18李小姐或洽詢勞工局職訓就服中心06-6330820及直屬就業服務台，鼓勵即將步入職場的青年、弱勢就業者、欲轉職之求職者及二度就業民眾等對象踴躍報名參加，一起來探索自己的生涯方向，提前做好就業準備。