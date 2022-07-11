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協助退除役官兵就業　台南市勞工局與榮服處簽備忘錄

▲國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處王國能處長，特邀勞工局王鑫基局長共同簽署「協助促進國軍退除役官兵就業合作備忘錄」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處王國能處長，特邀勞工局王鑫基局長（右）共同簽署「協助促進國軍退除役官兵就業合作備忘錄」。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

為建構台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局開辦多場的就業徵才活動，另為激勵退除役官兵就業意願，培養專業技能，強化訓用合一，促進長期就業，國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處王國能處長，11日特邀勞工局王鑫基局長共同簽署「協助促進國軍退除役官兵就業合作備忘錄」。

▲國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處王國能處長，特邀勞工局王鑫基局長共同簽署「協助促進國軍退除役官兵就業合作備忘錄」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為協助國軍志願役退除役官兵就業，雙方同意共同合作進行職缺開發、就業媒合及職訓課程宣導等工作，以促進順利就業。希望藉此合作用以連結在地資源，促進榮民(眷)與服役4~9年的第二類退除役官兵就業，拓展多元就業輔導管道。

▲國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處王國能處長，特邀勞工局王鑫基局長共同簽署「協助促進國軍退除役官兵就業合作備忘錄」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，平時即與台南市榮服處在就業博覽會及就業徵才活動上有密切合作，今天藉由雙方簽訂就業合作備忘錄，就是希望讓就業服務觸角能更深入退除役官兵與其眷屬，加強職缺開發、就業媒合、技能訓練資源等多面向紮根合作，讓政府資源結合，使效益更加擴散，發揮1+1大於2的效果，如同黃偉哲市長的施政主軸「希望家園」，創造更美好的台南，讓大家可以在台南築夢、安家立業。

▲國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處王國能處長，特邀勞工局王鑫基局長共同簽署「協助促進國軍退除役官兵就業合作備忘錄」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市榮服處王國能處長特別感謝勞工局王局長的鼎力協助，提供活動、職缺、職訓等多方管道，為退除役官兵們謀求更好的發展。同時再推廣「促進退除役官兵穩定就業方案」，包括退除役官兵參加退輔會全日制職業訓練課程，或未參加職訓但經榮服處推介成功穩定就業3個月以上，將發給「訓後就業穩定津貼」4千至1萬2千元，或「推介就業穩定津貼」4千至8千元，最多可領12個月，詳情可洽當地榮民服務處了解。

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