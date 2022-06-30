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台南市勞工局開辦「台灣職安卡訓練」　提升營造安全係數

▲台南市政府勞工局將自7月份開始啟動「台灣職安卡安全衛生教育訓練」，將為南市各類營造作業的勞工，提供透6六小時的專業基礎訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府勞工局將自7月份開始啟動「台灣職安卡安全衛生教育訓練」，將為南市各類營造作業的勞工，提供透6六小時的專業基礎訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局將自七月份開始啟動「台灣職安卡安全衛生教育訓練」，將為南市各類營造作業勞工，提供透6六小時的專業基礎訓練，使其獲得營造業安全衛生教育訓練資格，並經測驗合格後，即為「台灣職安卡」受訓合格勞工，並再依需求回訓，勞工即可受僱於各營造工地工作，無需再接受一般安全衛生教育訓練。

營造作業工作環境風險較高，若雇主忽略安全衛生教育訓練，將導致勞工職業安全係數降低，為保護默默付出耕耘的勞工們，南市將以舉辦職安卡訓練的方式，維護勞工對於安全最基本的認知，並同時了解營造工地安全衛生管理之重要性，強化勞工對於營造工地職場安全意識。

台南市勞工局預定將於今年舉辦4場職安卡，加強台南市營造作業安全量能，也望無固定僱主之營造作業勞工，及營造作業自營作業者多多參與訓練，鞏固作業安全防線。

勞工局局長王鑫基表示，為讓職安意識深植於各世代，讓營造作業勞工於進入作業場所前，即對職場安全健康有基礎的認識，期望勞工不只是被教育，在知的狀況下，昇華至之而後能行的理念，更加深對營造工地職場安全意識，另亦呼籲雇主鼓勵員工取得「台灣職安卡」，全面提升營造業勞工危害辨識能力，全面做好各項作業之安全衛生防護及工作管理，以防止職災憾事發生。

台南市職安健康處處長李炫昌表示，職安是一種觀念，更是一種態度，營造作業範疇，總是施工安全意識薄弱，從事作業前，常常沒有接受必要的安全衛生教育訓練，因此容易發生職業災害，所以雇主也可藉由職安卡資料管理系統查詢，確認勞工教育訓練資格符合度，以落實營造工作場所入場管理機制，且台灣職安卡將以虛擬卡方式發行，勞工擁有個人受訓資訊紀錄，都可永久保存及使用。在「希望家園」的氛圍中，努力讓南市民眾了解作業安全的本質精神，才能讓全民職安維護的意識抬頭，做到尊重自我，愛護生命的理念，更願台南市勞工皆能「快樂工作，平安回家」。

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