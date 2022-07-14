　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

手機4度對準短裙OL...監視器全都錄！捷運偷拍地點手扶梯居冠

記者邱中岳／台北報導

北市捷運站接連發生妙齡女子遭人偷拍，1名工程師在搭手扶梯時，涉嫌偷拍女加拿大華僑，整個過程全被監視器拍下，另外，1名男子搭捷運時，看到20歲的OL穿著短裙，一時按耐不住拿手機「4度」偷拍裙底風光，最後均遭警方送辦。警方統計，2021年至2022年6月間，手扶梯偷拍事件達49件之多。

警方調查，29歲的加拿大女華橋，在日前搭乘捷運從松江南京站離開時，遭30歲的陳姓工程師尾隨，並在搭乘手扶梯時伺機偷拍裙底風光，女華僑發現後立刻阻止、2人一路拉扯，最後仍被陳男逃脫，警方事後逮人，依妨害秘密罪嫌送辦。

▲▼2名女子搭乘捷運站時，分別在捷運車廂、手扶梯遭不同變態狼偷拍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2名女子搭乘捷運站時，分別在捷運車廂、手扶梯遭不同變態狼偷拍。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，1名50歲的房姓男子搭乘捷運淡水線時，發現旁邊1名20歲的OL穿短裙、身材火辣，拿出手機4度偷拍，行徑全被監視器拍下，警方也在士林一帶逮捕房男，訊後依妨害秘密送辦。

警方指出，從2021年至2022年6月份，捷運站場所，前三名容易遭偷拍的場所分別是廁所6件、車廂8件，其中最多的場所以手扶梯的49件居冠。

▲▼2名女子搭乘捷運站時，分別在捷運車廂、手扶梯遭不同變態狼偷拍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市捷運發生多起偷拍事件，其中偷拍場所以手扶梯的49件居冠。（圖／記者邱中岳翻攝）

此外，捷運警察也統計，前三名發生偷拍事件的捷運站，忠孝敦化站、松江南京站分別以5件居次，發生8件偷拍事件的台北車站則居冠。警方呼籲，女子身穿短裙搭捷運，應注意周遭是否有人偷拍，以免自身權益受損。

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
朱俐靜《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌
國道「囂張姐」根本沒買機票　衝台中機場停留7hrs原因曝
強強聯手！陳時中競選團隊漸成形：莊瑞雄、林楚茵任發言人
黃嘉千婚變「意外被掀財務狀況」！人妻看完苦勸中肯6字：她真有
快訊／雨彈開炸！　5縣市大雨特報
「綠水鬼」放女友腿上　他吃一餐70萬慘飛！網驚呆：好扯
快訊／台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」　高雄這區下午停電
台首大全面停招　學生「心情錯愕、氣憤」：剛考上研究生無法轉學
快訊／夢想家、領航猿驚天交易！　3球星轉隊
超毒「鎖鍊蛇」民宅出沒！　女里長好強狂抓4條蛇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國道「囂張姐」根本沒買機票　衝台中機場停留7hrs原因曝

正妹大稻埕慢跑遇摸臀殺！他搭訕失敗伸鹹豬手　硬拗是膝蓋的錯

女童「坐機車上等」遭撞死！寄養媽媽亂停車害命　賠78萬換緩刑

被移動豪宅A到！　台中姨霸氣回：管他賓利...只在乎我行事曆

前警官羅明村遭控收賄包庇槍擊案頂罪　更三審判刑11年

快訊／台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」　高雄這區域下午停電

高雄分署強力執行酒駕罰鍰　國庫7個月進帳3177萬元

開台74突熄火害大塞車　妙齡女好慌！雙手抱膝哭坐分隔島

高雄某高中爆女老師遭學生性騷擾　被控刁難請假...校方說話了

花蓮台9線轎車撞路樹卡好卡滿　警消鋸樹毀門救出2人送醫

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

快訊／國道「囂張姐」根本沒買機票　衝台中機場停留7hrs原因曝

正妹大稻埕慢跑遇摸臀殺！他搭訕失敗伸鹹豬手　硬拗是膝蓋的錯

女童「坐機車上等」遭撞死！寄養媽媽亂停車害命　賠78萬換緩刑

被移動豪宅A到！　台中姨霸氣回：管他賓利...只在乎我行事曆

前警官羅明村遭控收賄包庇槍擊案頂罪　更三審判刑11年

快訊／台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」　高雄這區域下午停電

高雄分署強力執行酒駕罰鍰　國庫7個月進帳3177萬元

開台74突熄火害大塞車　妙齡女好慌！雙手抱膝哭坐分隔島

高雄某高中爆女老師遭學生性騷擾　被控刁難請假...校方說話了

花蓮台9線轎車撞路樹卡好卡滿　警消鋸樹毀門救出2人送醫

評鑑「不列等」遊覽車2成缺失未改善　6家面臨部分停業、撤照處分

學生家長評「學習歷程檔案」不及格　近7成支持恢復考國英數乙

美國提太平洋國家戰略　外交部：共促自由開放印太區域

《禹英禑》真實人物！她4歲才會說話　佛羅里達首位自閉症律師

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》中文限定特典公開…主題便當套組超萌

劉德海／安倍主導印太政經同盟　及早因應台日關係變化

朱俐靜癌逝...《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌

挑戰一中就「狂風暴雨」？　外交部狠批陸：破壞台海和平的根源

雙手被綁床頭...吳慷仁裸身大尺度　狂拍賈靜雯被封「天生的調教師」

20歲女被告通姦　法院判她恐怖酷刑「該用亂石砸死」不准請律師

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

女護理師遭37秒緊盯！瓦斯阿伯「伸頭狂看」回應了

辣妹點頭幫口交　猴急哥凍未條硬上慘了

「泰版温貞菱」下海！　客人完事見護照快崩潰

新北男噴酒精消毒點菸　下秒全身成火球

桃園恐怖安養院！　中風翁半年內瘦成皮包骨

情侶飯店走廊裸戰「下秒房門反鎖」

阿伯「眼神性騷」影片曝！　狂盯機車妹胸腿37秒

「鎖鍊蛇」民宅出沒！女里長10天抓4條蛇

開車衝進公車站撞飛3人　22歲男搶回心跳

更多熱門

相關新聞

男大生「剪陰毛+偷拍」送性平會　學姊開罵判無罪

男大生「剪陰毛+偷拍」送性平會　學姊開罵判無罪

中興大學一名梁姓男大一新生控告大三王姓學姐，在有32人的LINE群組內貼出他的照片並說「看起來就又屁又油」、「為什麼發現他偷拍後不叫XX開車輾他個三四遍，榨出來的油都可以讓我們生超他媽大的火ㄌ」，涉嫌公然侮辱、加重誹謗罪，台北地院近日判決出爐，認為王姓學姊「並非就不存在之事實無端謾罵虛構」，獲判無罪。

板橋站出現桌球桌　北捷這樣說

板橋站出現桌球桌　北捷這樣說

偷拍正妹書記官裙底　前北院法助下場曝

偷拍正妹書記官裙底　前北院法助下場曝

公務員「打手槍」丟飯碗　重考公職又偷拍裙底

公務員「打手槍」丟飯碗　重考公職又偷拍裙底

超兇一家人　公車上罵「臭女人」慘了

超兇一家人　公車上罵「臭女人」慘了

關鍵字：

台北捷運台北車站偷拍

讀者迴響

熱門新聞

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面