手機4度對準短裙OL...監視器全都錄！捷運偷拍地點手扶梯居冠

記者邱中岳／台北報導

北市捷運站接連發生妙齡女子遭人偷拍，1名工程師在搭手扶梯時，涉嫌偷拍女加拿大華僑，整個過程全被監視器拍下，另外，1名男子搭捷運時，看到20歲的OL穿著短裙，一時按耐不住拿手機「4度」偷拍裙底風光，最後均遭警方送辦。警方統計，2021年至2022年6月間，手扶梯偷拍事件達49件之多。

警方調查，29歲的加拿大女華橋，在日前搭乘捷運從松江南京站離開時，遭30歲的陳姓工程師尾隨，並在搭乘手扶梯時伺機偷拍裙底風光，女華僑發現後立刻阻止、2人一路拉扯，最後仍被陳男逃脫，警方事後逮人，依妨害秘密罪嫌送辦。

▲2名女子搭乘捷運站時，分別在捷運車廂、手扶梯遭不同變態狼偷拍。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，1名50歲的房姓男子搭乘捷運淡水線時，發現旁邊1名20歲的OL穿短裙、身材火辣，拿出手機4度偷拍，行徑全被監視器拍下，警方也在士林一帶逮捕房男，訊後依妨害秘密送辦。

警方指出，從2021年至2022年6月份，捷運站場所，前三名容易遭偷拍的場所分別是廁所6件、車廂8件，其中最多的場所以手扶梯的49件居冠。

▲北市捷運發生多起偷拍事件，其中偷拍場所以手扶梯的49件居冠。（圖／記者邱中岳翻攝）

此外，捷運警察也統計，前三名發生偷拍事件的捷運站，忠孝敦化站、松江南京站分別以5件居次，發生8件偷拍事件的台北車站則居冠。警方呼籲，女子身穿短裙搭捷運，應注意周遭是否有人偷拍，以免自身權益受損。