男大生宿營「剪陰毛+偷拍」送性平會　學姊罵「又屁又油」判無罪

▲梁姓男大生控告學姊在群組內霸凌誹謗他，學姊反控他公然「剪陰毛」、偷拍，法院因「非無端謾罵」判學姊無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／台北報導

中興大學一名梁姓男大一新生控告大三王姓學姐，在有32人的LINE群組內貼出他的照片並說「看起來就又屁又油」、「為什麼發現他偷拍後不叫XX開車輾他個三四遍，榨出來的油都可以讓我們生超他媽大的火ㄌ」，涉嫌公然侮辱、加重誹謗罪，台北地院近日判決出爐，認為王姓學姊「並非就不存在之事實無端謾罵虛構」，獲判無罪。

梁男主張，他2019年9月進入中興大學就讀，因為參加新生宿營活動而加入有32名成員的LINE群組，王姓大三學姊也在內，但學姊竟公然貼出他的照片，直指「看起來就又屁又油」、「這組合真的母湯，學妹不要走太近，會變胖ㄉ」、「為什麼發現他偷拍之後不叫XX開車輾他個三四遍，榨出來的油都可以讓我們生超他媽大的火ㄌ」等種種羞辱言語，他憤而截圖提告。

而王姓學姊雖承認講出這些話，但表示會說他「屁」是因為梁在宿營夜教活動時，在題目「提供身體某一部份作為獻祭」，他有「剪陰毛」的舉動；在大地遊戲要說出一種「運動行為」時，他又在眾人面前大喊「做愛」，接著在水遊戲過程中，由於梁身穿防水外套會阻礙活動進行，其他學姊協助脫下外套時，他當眾怪異大喊「哦哦哦！學姊脫我衣服！」最後還疑似有拿手機偷拍學姊等行為，這些事情在宿營結束後也都有紀錄，以及向學校性平會通報調查的報告書可提供查證。

台北地院調查後，證實梁男確實在宿營期間做過這些事，王女係就當時梁男的不當言行措舉，發表感受、陳述意見，或為諷刺性言論，對具體事實為誇大之評論，並非純粹無端謾罵、專以損害對方人格名譽為目的，所用的「屁」、「油」字雖屬直接、不夠文雅，使梁男感受不堪，但在法益權衡下難認需以刑罰程度介入，因此判王姓學姊無罪。仍可上訴。