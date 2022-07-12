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守候正妹書記官「偷拍5次」　前北院法助認：看到短裙忍不住

▲▼(打碼)台北地院黃姓法官助理涉嫌跟拍女書記官過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲前北院法官助理坦承因為壓力大，5度在捷運尾隨女書記官偷拍裙底。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北地院黃姓法官助理，去年5月間，連續4天在捷運小南門站出口守候、尾隨偷拍身材曼妙的正妹書記官裙底，正妹書記官經同事提醒後，報警埋伏，果然逮到第5度偷拍的黃姓法助，黃事發後請辭，並坦承因為工作壓力大，看到短裙就心生歹意，但否認針對正妹書記官。台北地院依5個妨害秘密罪，判黃應執行6個月徒刑，得易科罰金。

檢警調查，台北地院約聘的黃姓法助，從2021年8月3日到6日，連續4天上午8點半左右，都守候在距離法院最近的小南門站3號出口手扶梯附近，等到被害書記官下捷運後，假裝巧遇，跟在後方，開啟手機錄影功能，偷拍書記官裙底內褲等隱私部位。

被害書記官經其他同事提醒而報案，捷運警察調閱監視器，鎖定嫌犯長相，研判嫌犯會再度犯案，因此埋伏在事發地點附近，果然在同月9日上午，當場逮到黃姓法助又用同樣模式偷拍，黃男遭逮的時候，手機還正在錄影模式。

受害書記官對於遭同事偷拍感到又害怕又氣憤，曾怒批黃姓法助，「他很明顯知道我是誰，還這樣埋伏我，太可惡了！」黃姓法助則是坦承犯行後，自行請辭，之後由法院考績會決議記大過處分。

不過黃男堅稱犯下偷拍案沒有特別原因，「可能是壓力大，因為沒那麼早上班，就在捷運站滑手機，看到短裙就心生歹意」，否認針對正妹書記官，法官審理後認定黃男犯下5個妨害秘密罪，每罪各各處徒刑2月，合併應執行6個月徒刑，得易科罰金。

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