公務員圖書館「看A片打手槍」丟飯碗　捷運偷拍OL裙底又判刑

▲黃姓公務員上班看A片打手槍將被判罰金丟飯碗，重新考上公職又因在捷運偷拍遭判刑。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

男子黃弘翔原本是台北市教育局員工，先前因為在教師會館圖書館看A片打手槍遭判罰金，改了個新名字重新考上月薪4萬的公職，但本性難改，前年又被抓到在台北捷運中山站，尾隨偷拍OL裙底風光，檢警從查扣手機發現4人受害，黃男竟虛構「阿泰」借他手機去拍的，雖僅1名銀行女職員被拍到私密部位，台北地院仍依妨害秘密罪判徒刑3月，得易科罰金。

黃男先前在台北市教師研習中心支援中心內的圖書館業務，曾被檢舉上班時間偷拍女同事或女訪客，雖因沒有拍到隱私部位或私密行為，被檢察官不起訴處分，但檢察官另外查出，黃竟曾躲在閱覽室最角落，邊用公家電腦上色情網站邊打手槍，於是將他起訴，黃後來認罪，被法院依公然猥褻罪，處罰金3000元。

黃男因此丟了教育局的工作，也去改了一個全新的名字，重新考上政府機關，月薪4萬元，但生活似乎沒有因此回復正常，工作換了好幾遍，2021年10月間，他被發現坐在台北捷運中山國中站外的機車上，等著拿手機偷拍上下手扶梯的短裙女，警方獲報前往逮人，並查扣手機。

結果檢警在手機內發現，其他更多偷拍女性底褲的影片檔，其中1段是OL進捷運站，然後趁OL上樓時拍攝裙底，警方根據被害人穿著的銀行制服等線索找到受害人提告，黃男遭起訴後認罪，台北地院審理後依妨害秘密罪，判刑3月，得易科罰金；可上訴。另外其他3名遭偷拍的女子，因影片沒有拍到私密部位，先前已由檢察官處分不起訴。