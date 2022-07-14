　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

山上徹也「童年老家貼滿御守」嚇壞玩伴　7年前談迷信母：撕心裂肺

山上徹也移送。（圖／路透）

▲山上徹也移送奈良地方檢察廳。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

前日本首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，兇嫌山上徹也的成長背景也被起底。其兄長友人透露，他小時候常常去山上家玩耍，儘管山上的母親非常溫柔，但家裡到處貼滿大量御守，令當年還是孩子的自己感覺詭異不適。另一名家族友人也回憶，山上徹也7年前就曾提過，母親迷信宗教後，與孩子們關係疏離，令他感到撕心裂肺一般痛苦。

山上童年時期家境富裕，一家人住在距槍擊案地點約20分鐘車程、幽靜住宅區旁的100多坪和式建築內，但父親及祖父相繼去世，導致家道中落，母親加入「統一教」後，又大量變賣家產捐錢，最終導致破產。

《NEWSポストセブン》報導，兄長友人回憶，「我小時候常常過去玩，在寬敞的客廳玩電動遊戲，（山上）媽媽會端來點心及果汁，給我留下文靜溫柔的印象。」

不過，山上家裡四處貼著御守，就連玄關及客廳牆壁上都有，「每戶人家在新年參拜時都會拿1、2個，但那數量實在無法相比。從那時候開始，（山上媽媽）就熱衷於『求神』了吧？我還記得，當年還是孩子的我，在心裡產生了違和感。」

▲▼奈良縣警方當場制伏山上徹也。（圖／達志影像／美聯社）

▲山上徹也犯案後，在現場遭到壓制逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

《讀賣新聞》也引述家族友人的說法報導，7年前，山上徹也的哥哥去世，他出席葬禮時，一邊流淚一邊哭喊著，「哥哥為什麼會死？」山上徹也還說，「我很想念母親，但母親迷上宗教後，母子之間的距離就越來越遠了。發生這樣的事情，我感覺像是撕心裂肺一般痛苦。」

山上徹也痛恨統一教，原本計畫刺殺該組織高級幹部，卻因為難度太高，才把目標轉向安倍。他曾在筆記本寫下，「把破壞家庭的團體引入日本的就是（前首相）岸信介」，而岸信介正是安倍的外公。

▲▼ 槍手山上徹也埋伏安倍背後 。（圖／翻攝自推特）

▲山上徹也早已埋伏在安倍身後 。（圖／翻攝自推特）

《NEWSポストセブン》指出，山上徹也從小認真讀書，考上明星高中後，成績也相當優異，卻因為家道中落、上不了大學，畢業後也在非正規聘僱環境中掙扎求生，獨居JR奈良站附近的單身公寓裡，房間僅約6張榻榻米大小，月租3.8萬日圓（約新台幣8330元），與童年優渥環境相比，差距甚大。

報導接著指出，安倍晉三是日本執政最久的首相，但「安倍經濟學」也擴大了正式員工及非正式員工、富裕及貧困階級之間的差距。山上徹也認為，母親的宗教，就是造成自己痛苦生活的原因之一，他看見安倍政權下、貧富差距日益擴大的社會，卻看不見任何光明，憎恨鬱悶的情緒不斷累積，最終化為藏在自製槍枝裡的「子彈」。

山上徹也痛恨！統一教「集體配婚」　多名日女飛南韓嫁給陌生男

山上徹也「去年性情大變」！曾是模範員工　但從不跟同事聊天

 

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
朱俐靜《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌
國道「囂張姐」根本沒買機票　衝台中機場停留7hrs原因曝
強強聯手！陳時中競選團隊漸成形：莊瑞雄、林楚茵任發言人
黃嘉千婚變「意外被掀財務狀況」！人妻看完苦勸中肯6字：她真有
快訊／雨彈開炸！　5縣市大雨特報
「綠水鬼」放女友腿上　他吃一餐70萬慘飛！網驚呆：好扯
快訊／台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」　高雄這區下午停電
台首大全面停招　學生「心情錯愕、氣憤」：剛考上研究生無法轉學
快訊／夢想家、領航猿驚天交易！　3球星轉隊
超毒「鎖鍊蛇」民宅出沒！　女里長好強狂抓4條蛇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

20歲女被告通姦　法院判她恐怖酷刑「該用亂石砸死」不准請律師

山上徹也「童年老家貼滿御守」嚇壞玩伴　7年前談迷信母：撕心裂肺

44人失聯！維吉尼亞州暴雨釀洪災　2hrs狂降115毫米「電力全斷」

「海豹部隊」成員狂咳血！身高近190耶魯金童撐過「地獄周」突暴斃

美媒：拜登「不排除動武」阻止伊朗取得核武　川普犯大錯

放學回家離奇被貨車「後照鏡」擊中　13歲少女嚴重腦損傷身亡

遊樂園「空中飛椅」突然解體　孩童高空墜地畫面曝光20人受傷

斯里蘭卡負債通膨經濟將崩盤　美媒盤點下一步：盼IMF出手相救

山上原本想「火燒韓鶴子」殺統一教主夫人　改殺安倍原因曝光

日本第7波疫情來襲！BA.5將成主流毒株　單日確診「翻倍」增逾9萬例

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

20歲女被告通姦　法院判她恐怖酷刑「該用亂石砸死」不准請律師

山上徹也「童年老家貼滿御守」嚇壞玩伴　7年前談迷信母：撕心裂肺

44人失聯！維吉尼亞州暴雨釀洪災　2hrs狂降115毫米「電力全斷」

「海豹部隊」成員狂咳血！身高近190耶魯金童撐過「地獄周」突暴斃

美媒：拜登「不排除動武」阻止伊朗取得核武　川普犯大錯

放學回家離奇被貨車「後照鏡」擊中　13歲少女嚴重腦損傷身亡

遊樂園「空中飛椅」突然解體　孩童高空墜地畫面曝光20人受傷

斯里蘭卡負債通膨經濟將崩盤　美媒盤點下一步：盼IMF出手相救

山上原本想「火燒韓鶴子」殺統一教主夫人　改殺安倍原因曝光

日本第7波疫情來襲！BA.5將成主流毒株　單日確診「翻倍」增逾9萬例

評鑑「不列等」遊覽車2成缺失未改善　6家面臨部分停業、撤照處分

學生家長評「學習歷程檔案」不及格　近7成支持恢復考國英數乙

美國提太平洋國家戰略　外交部：共促自由開放印太區域

《禹英禑》真實人物！她4歲才會說話　佛羅里達首位自閉症律師

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》中文限定特典公開…主題便當套組超萌

劉德海／安倍主導印太政經同盟　及早因應台日關係變化

朱俐靜癌逝...《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌

挑戰一中就「狂風暴雨」？　外交部狠批陸：破壞台海和平的根源

雙手被綁床頭...吳慷仁裸身大尺度　狂拍賈靜雯被封「天生的調教師」

20歲女被告通姦　法院判她恐怖酷刑「該用亂石砸死」不准請律師

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

國際熱門新聞

安倍家族900年前揭穿九尾狐　殺生石今年3月破了

新手媽為整鼻　10萬元賣掉5天大男嬰

她開直播遭輾斃　巨響後爆出呻吟哭聲

他2分鐘灌完整瓶「35度烈酒」倒地死亡

即／總統逃亡海外！斯里蘭卡進入緊急狀態

搶救無線電紀錄曝　安倍中彈3分鐘心肺停止

憂Fed一口氣升4碼　美股跌208點

30年前謀殺懸案破案！　美科技執行總裁第3度被捕

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

日本單日確診翻倍　BA.5將成主流毒株

畫面曝！　美國防部：順利完成2枚極音速飛彈測試

北韓宣布：承認「烏東分離地區」主權獨立

斯里蘭卡總統流亡馬爾地夫　傳將逃往新加坡

更多熱門

相關新聞

山上原計畫殺統一教主夫人　改殺安倍原因曝光

山上原計畫殺統一教主夫人　改殺安倍原因曝光

日本67歲前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡一案，警方仍在調查中。41歲嫌犯山上徹也供稱，因母親破產所以對「世界和平統一家庭聯合會」感到怨恨，決定要攻擊總裁韓鶴子，但這項行動失敗，加上新冠疫情爆發，又在網路上看到教會有安倍致詞的影片，因此把襲擊目標轉為安倍晉三。

搶救無線電紀錄曝　安倍中彈3分鐘心肺停止

搶救無線電紀錄曝　安倍中彈3分鐘心肺停止

澳護衛艦東海遇解放軍　被警告進入中國領海

澳護衛艦東海遇解放軍　被警告進入中國領海

北韓宣布：承認「烏東分離地區」主權獨立

北韓宣布：承認「烏東分離地區」主權獨立

福島核災東電天價賠償出爐　4高層需賠2.9兆

福島核災東電天價賠償出爐　4高層需賠2.9兆

關鍵字：

日韓要聞山上徹也御守迷信

讀者迴響

熱門新聞

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面