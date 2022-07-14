南韓疫情反彈增近4萬例！開放50歲以上「打第4劑」：副作用輕微

▲南韓新冠疫情再度升溫，14日通報新增近4萬例確診。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠疫情升溫，繼昨（13）日通報4萬266名確診病例後，今（14）日再度通報3萬9196例，與上一周相比暴增2倍，加上下午確認傳出首例Omicron亞型變異株BA.2.75的確診者，疫調發現並無海外旅遊史。對此，南韓防疫當局將第4次疫苗接種對象擴大至50多歲民眾。專家表示，短時間內接種4劑疫苗的副作用相當輕微。

根據韓媒《News1》，南韓原本開放60歲以上、免疫能力弱的民眾接種第4劑疫苗，不過隨著近來疫情升溫趨勢，加上具強大傳染力、且有免疫迴避特性的BA.2.75出現首宗確診者，防疫當局決定擴大第4劑施打對象至50歲以上民眾、18歲以上慢性病患者、身障患者或街友收容設施的入住患者與職員。

施打者除了可以自由選擇接種輝瑞、莫德納疫苗，若先前接種mRNA疫苗出現較不適應的副作用，也可以選擇接種諾瓦瓦克斯疫苗。

第4劑與第3劑需間隔至少4個月（120天），若具有出國、住院治療等個人事由，可以允許間隔縮短至3個月（90天）以上。

大韓醫師協會認為，高風險慢性疾病患者與高齡族群必須安排接種第4劑，若先前接種時曾經歷副作用，可以與醫療團隊商議，接種副作用較少的疫苗。

一些民眾擔憂，若人體在短時間內接種4劑疫苗，是否會對身體造成無法承擔的副作用等影響？根據《朝鮮日報》，南韓新冠預防接種對應促進團接種管理班長林乙期（임을기）表示，其實南韓從今年2月就開放民眾接種第4劑，不過副作用通報率僅0.06%，大部份都是肌肉痠痛、頭暈、感到疲勞等較輕微的副作用。

據悉，南韓總統尹錫悅已於13日在首爾中區保健所（衛生所）接種第4劑。

►快訊／南韓通報BA.2.75 首宗案例！ 無海外旅遊史

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》