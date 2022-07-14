　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

死亡直擊！她開直播5分鐘遭輾斃　巨響後「呻吟哭聲」全傳出

▲▼ 馬來西亞女子在機車上直播，沒想到記錄下死亡瞬間。（圖／翻攝自臉書）

▲馬來西亞一名女子在機車上直播，沒想到記錄下死亡瞬間。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞、吳美依／綜合外電報導

馬來西亞沙巴州發生死亡車禍，一名男子12日騎機車載著妻兒「三貼」，後座女子使用手機開直播，沒想到開始不到5分鐘就遭輾斃。由於直播未被關閉，因此撞擊瞬間的巨響，以及事發後的呻吟及淒厲哭聲，全都被記錄下來。

根據直播畫面，女子坐在後座，拿著手機拍攝，也在機車後照鏡反射出自己的身影。但在直播開始4分55秒後，畫面突然一陣劇烈晃動，還伴隨醫一聲巨響，推測是手機飛出，大約6秒鐘落地後，還可聽見微弱的呻吟聲。

意外發生半小時後，直播仍在持續放送至少33分鐘，鏡頭全程面對天空。據信，最後是由現場民眾協助按下結束鍵。

Rina Angko 發佈於 2022年7月11日 星期一

《中國報》報導，這起意外發生於沙巴古納─鬥湖路10公里處路段，當地警方表示，肇事休旅車從鬥湖方向開往古納，在超車時卻撞上一家三口，後座女子當場遭輾斃身亡，騎士丈夫手腳掛彩，兒子頭部及臉部受傷。

警方透露，休旅車54歲男駕駛及妻子都沒有受傷，但已經排除酒駕，現正依法調查。這段直播影片也累計逾16萬次觀看，網友紛紛湧入臉書留言哀悼。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
朱俐靜追思會佈置曝光　好友Lulu率先抵會場弔唁
LIVE／朱俐靜驟逝追思會　演藝圈好友齊送最後一程
正妹老師下課大解放！　「超兇雪乳」比基尼快撐不住
焦糖操刀空戰「加速陳時中GG？」　他曝致命錯誤
為撿彈出窗外AirPods墜樓身亡！他桌上還留著「玩一半的手
菅義偉憔悴：想和安倍呼吸相同空氣　主播哭到問不下去
澎恰恰驚傳「住家遭法院查封」！　經紀人低調回應了
快訊／台股跌逾150點！　台積電下跌7.5元至463元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美FDA緊急授權Novavax新冠疫苗　適用對象18歲以上族群

死亡直擊！她開直播5分鐘遭輾斃　巨響後「呻吟哭聲」全傳出

海地首都幫派衝突　人權團體：一週釀89死數十傷

美9.1%通膨全面衝擊！逾3成放棄心理治療　7成受訪者減少買肉

追思安倍晉三　駐洛杉磯日本領事館設置弔唁冊

美國雪恥！極音速飛彈測試成功　飛行畫面曝光

台積電領先三星至少3年！　郭明錤：未來2年獨家供高通5G旗艦晶片

30年前謀殺懸案水落石出！　美科技公司執行總裁第3度被捕

北韓承認烏東分離主義地區獨立　烏克蘭宣布斷交

拜登抵以色列展開中東之行　希望說服產油國增產

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

狂問吉娃娃「你寂寞嗎？」　第5次怒了嚇壞網：超吉兇

正妹算帳飆速按計算機！ 網驚：我連數字都沒看完

美FDA緊急授權Novavax新冠疫苗　適用對象18歲以上族群

死亡直擊！她開直播5分鐘遭輾斃　巨響後「呻吟哭聲」全傳出

海地首都幫派衝突　人權團體：一週釀89死數十傷

美9.1%通膨全面衝擊！逾3成放棄心理治療　7成受訪者減少買肉

追思安倍晉三　駐洛杉磯日本領事館設置弔唁冊

美國雪恥！極音速飛彈測試成功　飛行畫面曝光

台積電領先三星至少3年！　郭明錤：未來2年獨家供高通5G旗艦晶片

30年前謀殺懸案水落石出！　美科技公司執行總裁第3度被捕

北韓承認烏東分離主義地區獨立　烏克蘭宣布斷交

拜登抵以色列展開中東之行　希望說服產油國增產

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

家中驚見圓柱體砲彈！　竟是天兵老公金門撿回家收藏...一放50年

每天都該「肌」動一下！營養師：餐餐來點20g

曾獲日本雜誌「滿座冰室」肯定！招牌牛奶冰零死角被芋泥山填滿　

《社內相親》辦公室戀情爆紅！「6成男女都幻想過」　打死不公開原因曝

周玉蔻怒了！狠嗆「焦糖哥哥」空戰個頭　「先好好讀幾本書再說」

小王太飢渴！人妻「視訊洗澡」止餓　他幻想壞壞喊：餵飽你

IKEA絕版品「百元有找」單品大公開　最低9元起超好買！

飛天柯基警自酸「違停舉發遶境」　全台網友敲碗：調來我這裡

台南開基開山宮　百年神像失而復得回娘家

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

安倍家族900年前揭穿九尾狐　殺生石今年3月破了

他2分鐘灌完整瓶「35度烈酒」倒地死亡

即／總統逃亡海外！斯里蘭卡進入緊急狀態

新手媽為整鼻　10萬元賣掉5天大男嬰

憂Fed一口氣升4碼　美股跌208點

30年前謀殺懸案破案！　美科技執行總裁第3度被捕

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

北韓宣布：承認「烏東分離地區」主權獨立

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

Google宣布：下半年減緩招聘

英保守黨新黨魁選舉　前財政大臣得票數最高

斯里蘭卡總統流亡馬爾地夫　傳將逃往新加坡

畫面曝！　美國防部：順利完成2枚極音速飛彈測試

北韓承認烏東分離主義地區獨立　烏克蘭宣布斷交

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

報出特殊姓氏「總被誤認是暱稱」！女星無奈用掰的

半個台灣有感　07：41規模4.6地震

準岳父提「入贅送600坪土地」　網見2字急搖頭

陳時中今辭衛福部長　內定薛瑞元接任

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面