死亡直擊！她開直播5分鐘遭輾斃　巨響後「呻吟哭聲」全傳出

▲馬來西亞一名女子在機車上直播，沒想到記錄下死亡瞬間。（圖／翻攝自臉書）



記者陳宛貞、吳美依／綜合外電報導

馬來西亞沙巴州發生死亡車禍，一名男子12日騎機車載著妻兒「三貼」，後座女子使用手機開直播，沒想到開始不到5分鐘就遭輾斃。由於直播未被關閉，因此撞擊瞬間的巨響，以及事發後的呻吟及淒厲哭聲，全都被記錄下來。

根據直播畫面，女子坐在後座，拿著手機拍攝，也在機車後照鏡反射出自己的身影。但在直播開始4分55秒後，畫面突然一陣劇烈晃動，還伴隨醫一聲巨響，推測是手機飛出，大約6秒鐘落地後，還可聽見微弱的呻吟聲。

意外發生半小時後，直播仍在持續放送至少33分鐘，鏡頭全程面對天空。據信，最後是由現場民眾協助按下結束鍵。

由 Rina Angko 發佈於 2022年7月11日 星期一

《中國報》報導，這起意外發生於沙巴古納─鬥湖路10公里處路段，當地警方表示，肇事休旅車從鬥湖方向開往古納，在超車時卻撞上一家三口，後座女子當場遭輾斃身亡，騎士丈夫手腳掛彩，兒子頭部及臉部受傷。

警方透露，休旅車54歲男駕駛及妻子都沒有受傷，但已經排除酒駕，現正依法調查。這段直播影片也累計逾16萬次觀看，網友紛紛湧入臉書留言哀悼。

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