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北市科技執法新增「捷運公館站」　10天開526張罰單！國庫賺47萬

▲▼北市新增捷運公館站為科技執法取締違規第8處，10天開出526張罰單。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市新增捷運公館站為科技執法取締違規第8處，10天開出526張罰單。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局從2019年開始，推動交通科技執法取締違規，目前含新增的捷運公館站共計有8處，交通大隊表示，北捷公館站從1日開始啟用科技執法取締交通違規停車，10天內共計開出526張罰單，以汽機車開罰價格從6百元至9百元不等，罰鍰突破47萬元。

警方表示，「捷運公館站」位居羅斯福路幹道，且鄰近公館商圈及水源市場，周邊常有違規停車情形，影響用路人通行及交通安全，已規劃建置違規停車科技執法設備，目前為設備測試及宣導期，2022年7月1日將正式啟用執法。

目前北市共計啟用市府轉運站、臺北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前、南港車站、臺北轉運站、內湖路1段739號前、捷運公館站等8處，執行科技執法取締汽、機車違停。

從7月1日開始上路的捷運公館站，也列入科技執法取締違規地點，統計至7月10日止取締汽、機車違規停車526件，其中汽車516件、機車10件，罰鍰金額突破47萬，上路之後與測試期間比較，平均每日件數95件相較減少45%。

因第8處科技執法的捷運公館站，附近緊鄰公館商圈、水源市場，所以常常貪圖方便，臨時將車停放在禁停區，幾乎都是前往附近購物的民眾，北市交通警察大隊也呼籲民眾，現在科技執法取締違停不分日夜，希望駕駛人可以注意避免違規停車受罰。

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