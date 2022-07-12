失聯越南移工深夜騎車違規　南警盤查起獲安毒查出他無照駕駛

▲失聯越南移工黎姓男子深夜騎車違規，市警二分局警網發現攔查，起獲安毒、吸食器，並查出他無照駕駛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局博愛所所長陳柏文，11日夜間11時巡邏時，在中西區北門路與民矇混族路口發現1名機車騎士未依規定兩段式左轉，且行車速度甚快，經尾隨攔停檢查，查出駕駛黎男係外籍移工，還企圖以他人證件矇混，警方查獲持有安非他命、吸食器，且無照駕駛，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦，並解送台南專勤隊。

二分局指出，在警方查證身分時，黎嫌以未帶證件為由，出示手機內拍下之他人護照企圖來矇混，但為警方一眼認出照片顯非本人當場識破，在他支吾無法應對時，警方又在其機車置物箱內發現一包膠膠袋，內裝有白色未研磨之塊狀物品及毒品吸食器1支，經警方帶回所內實施篩檢，該白色塊狀物及其尿液均呈現第二級毒品安非他命陽性反應，且查知黎嫌為失聯逃逸移工，調查後依涉嫌毒品危害防制條例送辦，續解送移民署台南市專勤隊收容；另無照駕駛及未兩段式左轉違規項目也依「道路交通管理處罰條例」舉發開罰。

警方調查，黎姓外籍移工係於2021年2月申請來台工作，但是僅在台南安南區工作3個月即逃逸失聯並經雇主通報在案；11日晚因與朋友出遊而商借友人機車騎乘，不料因違規轉彎為警攔查，除發現其無照駕駛且為失聯移工，並起獲所持有之第二級毒品安非他命3.5公克。黎嫌被警方查獲塑膠袋內有白色塊狀物品時，其一直辯稱是泡涼水之「冰糖」，直到又起出毒品吸食器時，才啞口無言並乖乖承認是6000元向同鄉友人買來的，這部分警方另擴大偵辦。