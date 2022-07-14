新手媽為整鼻　10萬元賣掉5天大男嬰！下場曝光

▲33歲新手媽親手把兒子給賣了。（圖／翻攝推特@SchengenStory）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯一名新手媽媽日前竟然為了愛美，將出生僅5天大的兒子賣掉，換來的2900英鎊（約新台幣10.3萬元）則拿去做鼻部整形手術，因此犯下人口販賣罪行，目前已遭俄國警方逮捕。

《每日郵報》報導，姓名未公開的33歲女子居住在俄羅斯南部的達吉斯坦（Dagestan），據信她先前已告訴過友人，其實自己並不想要小孩，之後安排一對夫妻進行交易，將她出生僅5天大的寶貝賣給夫妻。交易日期在今年4月30日，男嬰25日才剛呱呱墜地。

事件曝光後，警方表示該名女子以20萬盧布（約英鎊2900元）的價格賣掉親生兒子，附上10%訂金。買下男嬰的夫婦表示，孩子的親生母親原本想把男嬰直接留在醫院，妻子說，「因為她養不起孩子，所以我把孩子帶走了。」

由於男嬰需要進醫院接受治療，院方詢問男嬰的出生證明，當夫妻倆回去找男嬰生母要出生證明時，對方竟然又開口要求必須以10萬盧布（約新台幣5.1萬元）購買。當時男嬰生母對夫妻倆的說詞是，她失業、無家可歸而且身無分文，但收到錢後她又改口說自己打算去做隆鼻，理由時呼吸才能更為順暢。

不過就在夫妻倆付尾款之前，警方就將買賣雙方全數逮捕，並將男嬰生母以販賣人口罪名起訴。全案目前正在進一步調查中。