烏南準備反攻！美援「海馬斯火箭」轟俄火藥庫52死　地面炸出大洞

▲ 烏軍攻擊新卡霍夫卡的俄軍火藥庫，在地面留下大洞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭邁入第140天，烏軍準備在南部被俄軍佔領的赫爾松（Kherson）發動反攻，12日攻擊俄軍位於當地城鎮新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）的火藥庫，造成52人死亡。烏軍據報使用美國提供的「海馬斯」高機動多管火箭系統（HIMARS），空拍圖可見攻擊留下的巨大坑洞，俄方則宣稱有7人喪命。

綜合《衛報》等外媒報導，烏克蘭南部軍事指揮部聲明宣布，烏軍火箭及炮兵部隊立下戰果，導致俄軍損失52人、新卡霍夫卡的火藥庫、1套榴彈炮及7輛裝甲車等。總統顧問波多里亞克（Mykhailo Podolyak）透露，此次襲擊使用美國提供的「海馬斯」。烏軍也宣稱，在俄軍控制的地區發動「特殊行動」，以釋放戰俘。

俄方則指責，烏軍破壞民用基礎設施，摧毀裝有硝石的倉庫，而硝石可用於製造化肥或火藥。俄國扶植的新卡霍夫卡政府首長里歐涅夫（Vladimir Leontyev）聲稱，已確定有7人在這起攻擊中喪生，還有許多人被壓在廢墟下方，傷者正送往醫院。

這是烏軍近幾天來第四度攻擊俄軍在新卡霍夫卡的倉庫，外界認為烏克蘭將在南部發動大規模反攻，部分分析人士指出，烏軍已經摧毀俄軍在赫爾松的2座主要武器庫。

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