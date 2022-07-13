北投圖書館驚傳隨機攻擊！　刺青男狂毆妙齡女倒地...警全力查緝

記者黃宥寧／台北報導

太恐怖！北市北投區清江圖書館驚傳攻擊事件，吳姓女民眾前往還書後，到三合街一段YouBike租借處，突遭一名平頭刺青男以右手猛拳頭部、左臂等，被毆打在地後，刺青男更以腿踢，所幸路過民眾經過出聲制止，吳女奮力爬起追男子，仍被逃走。對此，北投分局表示，目前已掌握涉嫌人，全案積極追緝中。

吳姓女子透過朋友於臉書《台北之北投幫》發文表示，12日晚間在清江圖書館還書，遭不明人士攻擊，被打後還爬起來拍攝兇手，由於附近監視器不足沒拍攝到兇手正面，現在警察也在找尋中，請在北投的幫友們出外時幫忙注意一下，有看到時幫忙報案抓人，或是有認識請他投案，最後也請大家注意別在外一個人落單！尤其是女生！注意安全！

▼發文指出在清江圖書館還書後，突遭不明人士攻擊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

吳姓女子告訴同事，她還書後下樓梯，刺青男認為她在瞪他，竟橫跨馬路衝過來打人，自己雖然盡力保護頭部，對方右手仍直接揮拳猛打，倒地後，被以腿踢，所幸有後背包降低傷害，隨後大喊並撿起地上石頭試圖反抗，吸引路過民眾出聲制止，刺青男才趁機逃跑，但她也努力忍傷追上，並以手機錄下刺青男長相，但仍被逃跑。

▲北市北投區清江圖書館驚傳隨機攻擊，吳姓妙齡女還書時遭刺青男攻擊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事後，吳女也到派出所報案製作筆錄，目睹民眾更幫忙作證，目前也聽從醫生指示休養，避免腦震盪，但令她最擔心的是，兇嫌仍逃逸中，尚未抓到，也呼籲大家要注意安全。

對此，北投分局表示，受理報案後，随即成立專案小組，經過濾調閱周邊監視器後，目前已掌握涉嫌人，將全力追緝逮捕。