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俠女完勝大俠！夏宗莉怒告劈腿舊愛　討「800萬仲介佣金」判決出爐

▲▼夏光莉。（圖／和展影視提供）

▲夏宗莉不滿藍文青拒還幫忙保管的800萬元，提告要求返還獲判勝訴。（資料照／和展影視提供）

記者劉昌松／台北報導

資深武打片明星情侶檔，「俠女」夏宗莉和「大俠」藍文青，交往同居多年分手後，為了財務糾紛持續纏訟至今，夏宗莉先是控告藍文青以借款為由詐騙2900萬元，經檢察官處分不起訴。接著夏宗莉再提民事訴訟，要求藍文青返還代為保管的仲介佣金800萬元，但藍文青聲稱2人債務問題早已和解等理由，拒絕還錢。台北地院審理後認定，這800萬元不屬借款，13日判藍文青應全數返還給夏宗莉。

夏宗莉藝名夏光莉，曾演出《楚留香傳奇》等多部動作片，與合作拍片的藍文青同居交往了20多年，2018年底，夏宗莉發現藍文青外遇，2人不歡而散。夏宗莉曾親自出庭向法官表示，因為藍文青不斷在訴訟中說她長年沒工作沒收入、全靠藍文青養，所以她要提起800萬元返還訴訟，目的要證明她不但不靠藍文青養活，藍文青還欠她錢。

▲▼「俠女」夏宗莉（藝名夏光莉）告昔日銀幕情侶「大俠」藍文青索討800萬元，出示對方當年親筆保管條為證。（圖／記者黃哲民攝）

▲夏宗莉出示藍文青親寫的800萬元保管條。（資料照／記者黃哲民攝）

夏宗莉提告主張，2人在2005年的時候，有「事實上夫妻情誼」，當年她因為仲介他人購地蓋樓，獲得了1300萬元仲介酬勞，她用其中500萬元買了1間小套房，剩餘800萬元先存在藍文青帳戶，當時藍文青也親筆寫了1張保管條當證明，但事後卻拒絕返還。

藍文青則反駁，保管條是要用來證明「他贈予夏宗莉800萬元」，事後他也已經以律師函撤銷贈予了，不用再付錢，且雙方曾因2900萬元債務打過官司，經上訴高院後，雙方已經達成和解，現在夏宗莉不能再追討。

台北地院審理認為，保管條內容很明顯，就是藍文青要幫夏宗莉保管800萬的意思，不解藍文青為何解釋成是他贈予夏宗莉，當年雙方確實已因這張保管條，成立消費寄託契約，而且另案2900萬元的訴訟範圍，根本不包含這次的800萬元，因此判決藍文青應該全額返還800萬元給夏宗莉。可上訴。

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