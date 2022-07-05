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社會 社會焦點 保障人權

「我四個可憐孩子」女外送員疑遭詐400萬還挨告　揹兒舉牌抗議

記者林悅／台南報導

1名王姓女外送員6月30日傍晚帶著小孩，在永康區永華路與永中街100巷口舉牌抗議，永康分局警方據報主動前往查處，發現王女疑似遭妹妹的湯姓男友詐騙新台幣400萬元，湯男拒不出面，王女舉債無力償還才舉牌抗議，由於王女已向湯男提出詐欺告訴，全案警方受理偵辦中。

▲外送員王女帶2子站於永華路與永中街100巷口實施舉牌抗議，永康分局永康所派員查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲外送員王女帶2子站於永華路與永中街100巷口實施舉牌抗議，永康分局永康所派員查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲外送員王女帶2子站於永華路與永中街100巷口實施舉牌抗議，永康分局永康所派員查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，6月30日下午5時15分許，警方據報有外送員在永康區永華路與永中街100巷口舉牌抗議有礙觀瞻，警方馬上派員前往查處，到場發現係王姓女子疑似遭妹妹的湯姓男友詐騙新台幣400萬元，事後湯男拒不出面，王女舉債無力償還，才揹著小孩舉牌抗議：「幫幫忙，我四個可憐孩子」、「請還我血汗錢」。

當事人王女表示，她與湯姓男子有債務問題，對方現在都避不見面，因求償未果，在求助無門之下，才會舉牌站立於巷口做出無聲抗議。警方調查王女於2022年6月7日下午4時43分許，已前往永康分局大橋所，對湯姓男子提出詐欺罪告訴，大橋所已依規定受理，目前全案已移送偵查隊續辦中。

▲王女舉牌抗議，網友誤以為係與外送公司的糾紛，而PO文臉書社群。（圖／翻攝自臉書久送員的奇聞怪事，下同）

▲王女舉牌抗議，網友誤以為係與外送公司的糾紛，而PO文臉書社群。（圖／翻攝自臉書外送員的奇聞怪事，下同）

王女當時攜帶2幼子站於永華路與永中街100巷口實施舉牌抗議，永康所查處員警見當時烈陽高照，即勸導王女等人先行返家休息，並提供相關法律諮詢供王女參考。

▲王女舉牌抗議，網友誤以為係與外送公司的糾紛，而PO文臉書社群。（圖／翻攝自臉書久送員的奇聞怪事，下同）

永康所所長莊大成指出，本案王女與湯男已互提告訴，永康所均已受理，對於相關當事人將介入查訪，並了解有無涉及黑道違法情事，積極調查偵處移請台南地檢署偵辦。

據了解，王女與其妹男友湯男雙方有400萬元投資財務紛，她不甘對方未還款還避不見面，因涉嫌在社群發文公布湯男父母相關訊息求網友找人，結果被告妨害名譽，才憤而帶著孩子到湯家巷口舉牌抗議。警方強調本案已進入司法程序，基於偵查不公開，相關偵辦案情無法說明透露。

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