　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

債務糾紛活生生打死人！台三線BMW「棉被裹屍」案主嫌重判16年

▲腳筋挑斷頭骨爆裂！台三線棉被裹屍　警鎖定1名嫌疑人在逃。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲台三線棉被裹屍案，徐姓主嫌二審重判16年。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣橫山鄉台三線2020年間發生「棉被裹屍」案，警方處理某件BMW自撞車禍時，竟在車內發現一具男屍遭棉被包裹。經過追查後，查出是徐姓男子因債務糾紛，帶著多名小弟將男子凌虐殺害後棄屍。一審將徐男判刑18年，上訴二審後，高院30日改將徐男判刑16年。可上訴。

判決指出，死者彭姓男子與徐男2人間，因為200萬元贓款分配不均，發生糾紛。彭男除了對徐男暴力追討以外，還將徐男的BMW典當30萬元花用。徐男不滿，遂於2020年11月間展開大反擊，在案發當天晚間，帶著多名小弟，以計謀將彭男約到新竹芎林鄉、徐男叔叔擁有的鐵皮屋內。

雙方進行談判，徐男大怒，指示屬下持電擊棒電擊彭男身體及大腿，徐男自己也徒手狂毆，還拿手槍槍托及水果刀刀柄，用力敲擊彭男頭部，彭男臀部、右小腿及右腳踝也遭到數刀穿刺。眾人不斷凌虐彭男，最後彭男滿臉是血、躺在鐵皮屋前地面掙扎喊痛吶喊：「志明相信我，真的不是我」、「我沒有做，我沒有對不起你。」由於聲響太大，徐男叔叔要求眾人離開，徐男等人將彭男塞上他的BMW後，駕車離開。

不料車輛開到橫山鄉台三線上，徐男小弟在後方大叫「彭男斷氣了」，徐男心神不寧，車輛失控自撞中央分隔島。一夥人擔心警察找來，趕緊將斷氣的彭男以棉被包裹後，丟在BMW後座倉皇逃離現場。警方尋獲屍體後，再循線逮捕徐男及5名小弟，全案依照「殺人」「強盜」等罪嫌，提起公訴。

一審將徐男重判有期徒刑18年，其餘同夥分別遭判9年到1年8月不等刑期。案經上訴，高等法院二審於30日宣判，高院改認定徐男犯下「傷害致死」「槍砲」等罪，改判有期徒刑16年，其餘同夥大多維持相同刑度。可上訴。

▼台三線棉被裹屍案。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲腳筋挑斷頭骨爆裂！台三線棉被裹屍　警鎖定1名嫌疑人在逃。（圖／記者陳凱力翻攝）

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
快訊／台股重挫逾400點！下探14800　台積電大跌14.5
LIVE／雙颱共舞！芙蓉颱風今生成 艾利最快明接棒
快訊／又一熱帶低壓生成！最快明變「艾利」颱風
25歲正妹美甲師竟是販毒首腦！客廳花束都用台幣折
趙孟姿出血驚「子宮頸閉鎖不全」！緊急手術　救命線護兒
松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！　校方：高一全部重考
快訊／300億租屋補貼啟動！申請只需5步驟
「2024總統史上最辛苦」　他揭台灣未來3大危機
快訊／中職測試會入選名單公布！　史上推薦最多74人
快訊／高雄2行政區明停水20hrs！　3.6萬戶受影響

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫師偷吃人妻大聊體位　判賠綠帽夫30萬！求「遮掩全名」法官不准

神級雪乳JKF女郎華西街驚魂！怪男咆哮恐嚇　網：打給保安大隊

醫師娘縱火燒夫「幾乎毀容」　判刑7年定讞再被控殺兒未遂

25歲正妹美甲師竟是販毒首腦！豪宅當毒窟　海蟾蜍金雞金虎加持

英雄現身！街頭強力執法逮惡匪「全民狂讚」　警局速頒破案獎金

花蓮台9線死亡車禍！28歲騎士撞路樹　搶救2小時不治

快訊／台南新市太陽能發電廠火警　廠商斷電自救

雙匪飛車搶劫　繞半個雲林找不到目標...到宮廟「釣香油錢」

新店煙火哥有共犯！　官司纏身竟找友人幫忙放炮騷擾仇家

互傳下體照色喊「愛在我身上搖」　醫師床戰人妻下場曝

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

男對女警比「超噁手勢」！　依妨害公務、性騷擾送辦

醫師偷吃人妻大聊體位　判賠綠帽夫30萬！求「遮掩全名」法官不准

神級雪乳JKF女郎華西街驚魂！怪男咆哮恐嚇　網：打給保安大隊

醫師娘縱火燒夫「幾乎毀容」　判刑7年定讞再被控殺兒未遂

25歲正妹美甲師竟是販毒首腦！豪宅當毒窟　海蟾蜍金雞金虎加持

英雄現身！街頭強力執法逮惡匪「全民狂讚」　警局速頒破案獎金

花蓮台9線死亡車禍！28歲騎士撞路樹　搶救2小時不治

快訊／台南新市太陽能發電廠火警　廠商斷電自救

雙匪飛車搶劫　繞半個雲林找不到目標...到宮廟「釣香油錢」

新店煙火哥有共犯！　官司纏身竟找友人幫忙放炮騷擾仇家

互傳下體照色喊「愛在我身上搖」　醫師床戰人妻下場曝

快訊／T1最強防守專家是他！　林秉聖再奪2項年度防守大獎

KID合體坤達「紀念日」懷念小鬼　逼哭網友：好想他

梳毛碰觸到「神秘G點」壯漢汪後腳打鼓　歪屁股滿臉銷魂：繼續～

100K達陣！大谷翔平主投5.2局狂飆11次三振　預約本季第7勝

醫師偷吃人妻大聊體位　判賠綠帽夫30萬！求「遮掩全名」法官不准

賴坤成怨嘆當「哈巴狗」求見高層　劉櫂豪：不會把誰當空氣

1日7餐胖到120！《星光》盧學叡「血壓200」狠甩40公斤

89.8萬起！納智捷「URX WILDFUN」野FUN版上市　粗獷風格更強烈

南韓目標組16人↑偶像男團　金東彬、元鉉植隊友真面目揭開

周天成惜遭印度好手直落二　無緣晉級大馬公開賽8強　

社會熱門新聞

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

滷肉飯命案逮14人　2逃亡大咖身分曝

全台最後公娼「桃園天天樂」今熄燈　負責人身分曝光

長美巷有事巷內解決！連長兒偷摸媽媽桑屁股遭打死

桃園屁孩連2撞警車畫面曝光！3警拔腿狂追

「桃園保安大隊擊敗屁孩」　第一視角影片曝光

快訊／嘉義嘉樂福夜市旁大火　倉儲全面燃燒

新店煙火哥羈押禁見！　涉改造煙火成炸彈

涉私吞研究專利　台大北醫教授夫妻百萬交保

快訊／台東死亡車禍！轎車飆撞路樹駕駛慘死

更多熱門

相關新聞

最貪理專挪用存款3億　二審重判12年4月

最貪理專挪用存款3億　二審重判12年4月

台新銀行中和分行前理財專員周勵宏，因投資失利，遂長期挪用6名客戶的存款，10年內侵吞超過3.18億元。一審將他判刑10年6月，案經上訴，高院二審認為他惡性重大，嚴重影響金融秩序，加重改判有期徒刑12年4月。可上訴。

慶富獵雷艦案　陳慶男判刑25年定讞

慶富獵雷艦案　陳慶男判刑25年定讞

一群黑衣人搭8輛小黃尋仇　手套男朝當鋪射2槍

一群黑衣人搭8輛小黃尋仇　手套男朝當鋪射2槍

宜蘭暖警變貪警　二審重判9年10月

宜蘭暖警變貪警　二審重判9年10月

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

關鍵字：

法律人權台三線債務棉被殺人主嫌裹屍高等法院二審

讀者迴響

熱門新聞

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

林進認愛1年　「跟男友披白紗」畫面超浪漫！甜蜜告白

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

滷肉飯命案逮14人　2逃亡大咖身分曝

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面