台博館會議紀錄曝光！李永得稱「頭給柯文哲」　北市回嗆：別這麼野蠻

▲台北市政府發言人陳智菡回應文化部長李永得。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

文化部長李永得日前批北市府空總、台博館案，使台北市長柯文哲13日上午回擊「上班不認真」，而李永得也於同日下午回嗆，若柯文哲能拿出備忘錄「我頭給你」。台北市政府發言人陳智菡還原柯文哲上午受訪時的對話，強調備忘錄是指台博館，文化部身為中華民國的文化最高機構，要講文化、不要這麼野蠻。

台北市政府13日下午由台北市副市長黃珊珊召開重陽敬老金記者會，該場記者會結束後，換台北市政府發言人陳智菡上台說明台博館、空總爭議。陳智菡一開場便直言，自己滿訝異的，「堂堂的文化部部長，竟然連話都可以聽不清楚。」

隨後，陳智菡也還原柯文哲13日上午訪問內容，包括當時記者提問「台博館」問題，而柯文哲所謂的備忘錄，也就是合作意向，且是指台博館，但李永得卻於13日下午受訪時說，「如果拿得出來（備忘錄），我頭給你。」等言論，陳智菡強調，「一個文化部長可以說這麼野蠻的話。」

陳智菡也拿出台博館的會議紀錄，提及台北市副市長蔡炳坤、文化部政務次長蕭宗煌已於7月8日舉辦會議，紀錄中顯示「台博館本館建物土地使用分區確定變更為保存區，將移請公園路燈管理處接續協助完成土地撥用事宜，餘無待協調事項，本案解除列管。」

陳智菡表示，台博館這個案子已經處理完了，不是新的事情、新的結論，甚至不是新的備忘錄，而是明確的會議紀錄，且台北市政府5月11日已經公告，將台博館土地變更地目，從原本的公園用地，變更為保存區，因為變成保存區後，才能把土地移交給台博館，自5月11日起台博館就可向北市申請國有土地，無償撥用給中央，但至今台博館都沒有來申請。

陳智菡提及，此案不是只有備忘錄、合作意向，而是已經解決了，但李永得卻說有備忘錄就拿出來、把頭給你等言論，「一個文化部長說話可以如此野蠻嗎？」文化部身為中華民國的文化最高機構，要講文化、不要這麼野蠻。

▼文化部與台北市政府就台博館的會議紀錄。（圖／台北市政府提供）