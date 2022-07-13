銀行行長「為女兒升學鋪路」被詐騙　非法貸款15.4億元籌資也成罪犯

▲山東一名銀行行長既是非法放貸給自己的犯罪者也是被詐騙的被害者。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

山東濱州一名銀行行長李某（化名）為了幫女兒升學鋪路，遭到趙某河（化名）用話術詐騙26次，還一步步從被害者變成非法騙取貸款的罪犯，整起案件歷時七年，涉案金額高達3.5億元人民幣（約15.4億元新台幣）最終，李某被法院以騙取貸款及違法放貸罪判處七年有期徒刑。

▲檢調人員審訊詐騙犯趙某河。（圖／翻攝九派新聞）

整起事件發生在2014年底，來自內蒙古的趙某河認識了時任濱州市某銀行行長的李某，閒聊中得知2015年3月李某的女兒準備參加高考藝術類考試，但成績不夠理想。趙某河便對李某說，「我姨父是高校副校長，並且和教育部多位領導熟識，路子廣得很，可以安排孩子上個好大學……。」

對於趙某河的說詞，李某深信不疑，從2015年起，向趙某河轉出了第一筆「活動經費」約100萬元（人民幣，下同），兩個月後，趙某河再次謊稱要辦理北京某學院的藝考合格證，但活動經費明顯不夠，牽掛愛女學業的李某毫不猶豫，又向趙某河提供活動經費，前後將近300萬元。

▲這起歷時七年的詐騙案金額高達3.5億元人民幣。（圖／CFP）

直至2015年6月下旬，趙某河虛構教育部內網上有個可以修改高考分數的「小數據庫」，以開啓「小數據庫」需要繳納保證金及提檔需要擔保金為由，向李某索要665萬元，至此，李某已向趙某河提供1065萬元。

不過，李某的女兒準備入校時發現，自己並沒有正式學籍，趙某河便謊稱要購買教育基金換取學籍，這次李某轉帳850萬元。之後趙某河又陸續以各種理由，甚至還冒充反貪局長，總計向李某索要3.5億元「活動經費」。

身為銀行行長的李某，在被詐騙的過程中也心生歹念，透過親人擔任的「人頭戶」向銀行貸款，再將貸到錢全數作為活動經費及個人花費之用，食髓知味，一步步從為女兒升學著想的詐騙被害者變成非法貸款的犯罪者。

最終，趙某河被以詐騙罪處無期徒刑，李某也因騙取銀行貸款和違法發放貸款，被法院判處有期徒刑七年。