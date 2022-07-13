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社會 社會焦點 保障人權

假客服囂張嗆「只給一次機會」　她乖乖匯28萬...即時圈存保住了

▲張姓婦人聽從詐騙客服到ATM操作，員警前往勸阻。（圖／桃園警分局提供）

▲張姓婦人聽從詐騙客服到ATM操作，員警前往勸阻。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園1名年約40歲張姓婦人接獲網購公司客服電話，表示因操作錯誤將使她每月會被扣款1萬元，因此拿著手機聽從指示操作ATM解除，員警獲報趕往並聽到電話中的客服人員十分霸氣說「只給一次機會，要相信他」，研判是詐騙集團的慣用手法，立即予以勸阻並透過與銀行聯繫，即時將被害人的款項圈存，保住已匯出的28萬餘元血汗錢。

▲▼員警舉案例說明，成功勸阻張婦滙款，並「圈存」已滙款項保住血汗錢。（圖／桃園警分局提供）

▲▼員警舉案例說明，成功勸阻張婦滙款，並「圈存」已滙款項保住血汗錢。（圖／桃園警分局提供）

▲▼員警舉案例說明，成功勸阻張婦滙款，並「圈存」已滙款項保住血汗錢。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局同安派出所12日接獲熱心民眾報案表示，有民眾不停拿手機講電話並反覆操作ATM，疑似遭到詐騙，警員楊榮輝及蕭真宜立即趕往現場。該位張太太見員警到場，仍持續與對方通話，經溝通瞭解，張太太接到之前網購化妝品公司客服電話，表示因作業錯誤，將她設為尊榮會員，將每月扣會員費1萬餘元，隨即轉接｢郵局人員｣代為處理解除會員的動作。

張太太即遵循其指示到ATM操作，期間對方要求不得掛斷電話，「只給一次機會，要相信他」否則將不再提供服務，張太太雖覺得客服態度粗魯很奇怪，但仍依照指示操作，卻因此匯出28萬餘元款項，員警研判是詐騙集團慣用手法，立即予以勸阻，並提出相關案例說明，使張太太停止操作，同時與金融機構聯繫，即時將已匯出款項全數「圈存」，保住張太太的血汗錢。警方呼籲，接獲不明電話切勿輕信，請立即撥打165或110查證，避免成為詐騙受害人。

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