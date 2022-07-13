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3秒空檔未行動！日本警察廳將調查　安倍遇刺「3大維安缺失」

▲▼日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，警方在現場進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本前首相安倍晉三8日在奈良市街頭演說時，遭槍手近距離從身後射殺身亡，讓維安工作成為連日來外界關注焦點。目前已知當天維安可能出現3大缺失，日本警察廳將進行調查。

日本經濟新聞報導，安倍8日上午11時30分左右在街頭演說，遭41歲犯嫌山上徹也從背後槍殺身亡，當天的警備缺失逐漸明朗。

維安問題包括3大焦點，分別是維安寬鬆到容許犯嫌接近安倍後方、槍手擊發第1槍到第2槍之間約3秒空檔都未採取因應作為，以及將維安任務委由奈良縣警方安排。

日本警察廳12日成立調查小組，當務之急在於調查維安疏失及重新構築重要人士維安體制。

●缺失1：後方維安警力不足

當天負責維安工作的是奈良縣警察局警官，及1名警視廳特勤人員（SP）。事發現場位於近鐵大和西大寺車站外，這裡經常被用來當作演說場地。

▲▼日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，警方在現場進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方在槍擊現場進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

從網友分享的影像來看，安倍背後出現非常大的維安漏洞，配置在後方的警力看似很少，奈良縣警方未說明當天配置的警力人數。

山上從安倍身後逐漸接近，擊發第1槍時所在位置離安倍僅約7公尺，第2槍更接近到約5公尺。讓持有危險物品的可疑人物如此輕易地接近維安對象，明顯可以看出維安人手不足。

●缺失2：第1槍擊發後應變太慢

眾所關注的第2個焦點，是警方在槍手擊發第1槍到第2槍中間約3秒空檔所採取的行動。

警方相關人士表示，維安人員聽到槍聲後，要採取壓低維安對象、圍住維安對象撤離到安全場所等「基本動作」。

相當熟悉維安警備的退休警官說，這次事發後，維安人員沒有採取必要行動，也沒看到挺身衝向安倍、防止他中彈的警官，「現場應變作為不夠充分」。

▲▼安倍晉三遭41歲山上徹也槍擊身亡。（圖／路透）

▲山上從安倍身後逐漸接近，擊發第1槍時所在位置離安倍僅約7公尺，第2槍更接近到約5公尺。（圖／路透）

●缺失3：委由縣警負責維安警備

警察廳對各地方警力執行重要人士維安工作的參與似乎也是課題。儘管各地警力都有進行假想維安對象遭槍擊的訓練，但警方相關人士說，警方對於選舉維安等場合的熟練程度，仍因地區不同而存在差距。

以警察廳為主體提升各地維安能力的作為，可能有所不足。

在嚴格管制槍枝的日本，雖然曾在2007年發生長崎市長伊藤一長在選戰期間遭黑道槍殺的前例，但整體來說，維安對象遭槍擊的案例還是遠較國外來得少。

日本大學危機管理學部教授河本志朗說，都道府縣警力規模各有不同，也就導致維安警備能力出現落差。面對中央級大選等預想維安困難的場合，應從警視廳增派特勤人員等。能把全國警察維安能力提升到何種水準、是否能讓各地警察維安能力趨於平均，將成未來主要課題。

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